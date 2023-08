Per quanto sia il modello d’ingresso alla gamma naked, la KTM 125 Duke 2024 domina il segmento delle ottavo di litro. Un potente motore 125 cc, una strepitosa suite elettronica e la forcella WP Apex elevano il potenziale della moto a nuove altezze.

KTM 125 Duke 2024: caratteristiche

Visivamente, la Ktm 125 Duke 2024 si distingue dal resto della gamma monocilindrica grazie alle nuove opzioni colore Electronic Orange e Atlantic Blue, al supporto faro verniciato che ospita un luminosissimo faro Led e alle appendici serbatoio compatte.

Lato elettronica, la nuova 125 Duke 2024 condivide con la KTM 390 Duke il display TFT da 5” e la modalità di visualizzazione Track, oltre all’ABS cornering. A completare il pacchetto ci sono un nuovo corpo farfallato gestito da un comando ride-by-wire e le frecce con disattivazione automatica.

La nuova 125 Duke 2024 adotta anche una forcella WP Apex da 43 mm non regolabile con 150 mm di escursione ruota, e un monoammortizzatore WP Apex a pistone separato, regolabile nel precarico con l’apposito attrezzo. La nuova KTM 125 Duke 2024 monta l’inedito e leggerissimo motore monocilindrico LC4c da 125 cc omologato EURO 5+.

Per migliorare ulteriormente le caratteristiche della nuova generazione KTM Duke 2024 sono come sempre disponibili le completissime linee di accessori KTM PowerParts e di abbigliamento KTM PowerWear, espressamente pensate per offrire alle nuove moto e ai loro piloti il più alto livello di prestazioni, stile, protezione e comfort.

