KTM 390 Adventure 2023: leggera, agile e potente quanto basta per girare in città – così come per guidare in scioltezza su strade epiche come la Route des Grandes Alpes – la 390 Adventure è una moto semplice, dai consumi ridotti, concepita per affrontare il fuoristrada leggero.

Per il 2023, la entry level della famiglia KTM Travel si rifà il look e si arricchisce di una nuova versione più orientata all’offroad, dotata di robuste e leggere ruote a raggi in alluminio anodizzato nero, da 19” all’anteriore e 17” al posteriore.

KTM 390 Adventure 2023: caratteristiche

Capisaldi della 390 Adventure sono come sempre il leggero e resistente telaio a traliccio in acciaio – dotato di telaietto posteriore amovibile – e il potente ed affidabile monocilindrico 4 tempi da 373 cm³, dotato di doppio albero a camme in testa, quattro valvole, contralbero per limitare le vibrazioni, iniezione elettronica con corpo farfallato da 46 mm e frizione antisaltellamento.

Il motore genera una potenza massima di 44 CV e 37 Nm di coppia. Come le sorelle maggiori, anche la KTM 390 Adventure 2023 è dotata di un’elettronica di bordo molto raffinata: comando dell’acceleratore Ride by Wire, Traction Control, Cornerign ABS, modalità Offroad e relativo ABS Offroad. Il tutto viene gestito dal pilota tramite un’intuitiva pulsantiera nel blocchetto manubrio di sinistra, combinata ad un display TFT a colori da 5”.

Dal punto di vista dinamico, su strada come in fuoristrada, la 390 Adventure si affida ad un pacchetto di sospensioni WP Apex, con monoammortizzatore e forcella da 43 mm regolabili in compressione, estensione e precarico.

La KTM 390 Adventure è disponibile nelle colorazioni Black/Orange e Blue/Orange per la versione con ruote in lega pressofuse e nella colorazione Orange per la versione con cerchi a raggi. La 390 Adventure nella versione con ruote in lega pressofuse ha un prezzo di 7.411 euro; mentre la versione con ruote a raggi ha un prezzo di 7.911 euro.

