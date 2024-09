Cantieri di Pisa Saturno 56: il nuovo yacht di lusso personalizzabile

Cantieri di Pisa presenta Saturno 56, il primo modello di una nuova serie di cinque yacht che unisce la tradizione storica del cantiere con un design moderno. Questa nuova gamma, che include yacht con lunghezze comprese tra i 38 e i 90 metri, si distingue per linee eleganti in bianco e nero, ampie vetrate “a nastro” e una poppa dal design classico, richiamando gli stilemi tradizionali del cantiere rivisitati in chiave contemporanea.

Il modello di punta, Saturno 56, è dotato di un esclusivo beach club collegato tramite una scala trasversale ai ponti principale e superiore, questo yacht vanta un layout di sei cabine e interni raffinati disegnati dallo studio m2atelier. Gli architetti milanesi Marco Bonelli e Marijana Radovic hanno creato un ambiente di bordo che esprime uno stile di vita informale e rilassato, perfetto per le famiglie moderne. Equipaggiato con due potenti motori Caterpillar C32 da 1.600 cavalli, Saturno 56 offre anche un’opzione ibrida in linea con le nuove esigenze di sostenibilità.

Saturno 56 si distingue per il suo design interno che combina l’eleganza della tradizione con elementi contemporanei, creando un ambiente armonioso e luminoso. Le lunghe finestrature ampliate rispetto alla produzione tradizionale del cantiere garantiscono una vista panoramica spettacolare, inondando gli interni di luce naturale. Il salone del Main Deck, di 90 mq, offre spazi accoglienti e aperti, mentre le sei cabine assicurano comfort e privacy.

Il design degli interni, firmato dallo studio m2atelier, punta su una sobria eleganza, utilizzando tonalità neutre arricchite da dettagli sartoriali e materiali naturali. La fusione perfetta tra esterni e interni crea un ambiente fluido e rilassato, invitando gli ospiti a vivere il mare in totale armonia con l’ambiente circostante.

La carena dislocante EHPH (Eco High Power Hull) di Saturno 56 garantisce navigazioni a lungo raggio con consumi ridotti, mantenendo al contempo prestazioni elevate.