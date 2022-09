Van e camper Hobby 2023: tutte le novità

Van e camper Hobby 2023: i già affermati van Vantana Ontour Edition e Vantana De Luxe, rispettivamente su base Citroen e Fiat, si presentano per la stagione 2023 invariati, con due diverse planimetrie e tre stili di tappezzeria e mobilio tra cui scegliere. La performance vincente di questi due veicoli proviene da caratteristiche di prestigio come, per esempio, il grande lucernario panoramico Hobby Top a bordo di Vantana De Luxe. Molti dettagli di prestigio e di alta qualità sono inclusi di serie a bordo dei mezzi Hobby, senza alcun bisogno di molte installazioni optional. Il modello base Vantana Ontour Edition, per esempio, offre una ricca dotazione di serie con tendalino, sistema di navigazione con telecamera di retromarcia integrata e sistema Tv satellitare.

Van e camper Hobby 2023: Optima De Luxe

Nel segmento camper, la stagione Hobby era iniziata con un aggiornamento in termini di design degli interni di Optima De Luxe, su base Fiat, che, per la prima volta, portava il design scandinavo Hygge a bordo dei veicoli ricreazionali. Mobili dal design lineare, colori perfettamente coordinati e interni eleganti hanno subito affascinato e convinto molti clienti, insieme alle caratteristiche estetiche esterne con una nuova presa d’aria sul tetto.

Non sorprende, perciò, che Optima De Luxe si presenti alla stagione 2023 senza variazioni. La gamma, infatti, grazie a ben 5 planimetrie, offre una scelta flessibile sia alle coppie, sia alle famiglie, ad esempio, potendo scegliere tra un letto alla francese, letti singoli o un pratico letto basculante.

Optima OnTour

Anche il bestseller Optima OnTour Edition, su meccanica Citroen, non presenta variazioni nella stagione 2023. Il famoso e ricco equipaggiamento di primo impianto Hobby Komplete, con sistema di navigazione, sistema satellitare, tendalino, tendine plissettate e molti altri extra, non subirà cambiamenti per il prossimo anno.

Caravan 2023: Maxia

Maxia per la stagione 2023 si arricchisce di un layout inedito: Maxia 585 UL, un veicolo di grandi dimensioni, significativamente più lungo del suo fratello minore Maxia 495 UL, con una larghezza di 2,50 metri, un peso totale consentito di 1.700 kg e una lunghezza di 7,69 metri

Excellent

La popolare gamma Excellent, per la stagione 2023, riceve un aggiornamento nelle varianti di colori dei mobili con un moderno decoro in legno color antracite arricchito da elementi luminosi. Excellent Edition aumenta anche il numero delle sue planimetrie che, dalla stagione 2023, diventeranno ben 10. Le famiglie potranno certamente apprezzare i 4 layout con letti per bambini. L’Excellent Edition 650 KMFe dispone, inoltre, di una camera per bambini con un’area salotto e un tavolo nella parte posteriore, con tanto spazio per disegnare e giocare, con tenda di separazione tra area adulti e zona dei bambini.

Prestige

La serie Prestige presenta un nuovo design della tappezzeria, moderno e accogliente, realizzato in tessuti Vivalife, un materiale estremamente sostenibile, costituito da fibre riciclate e completamente riciclabile al termine del suo ciclo vita.

Beachy

La linea Beachy, che rimane invariata, è disponibile in tre diversi modelli: 360, 420, 450. Il team di design e progettazione Hobby propone una nuova visione della caravan come compagna di vacanza al mare, in libertà ma con stile. Semplicità e mobilio dai colori vivaci e naturali creano, dentro Beachy, un’intima atmosfera di mare e spiaggia.

All’interno si trovano cestini rivestiti in tessuto e cinghie elastiche, invece dei classici pensili e l’area living, decorata con cuscini color sabbia in lino naturale, può essere convertita facilmente in una confortevole zona notte. A bordo vi sono anche una cucina e una cabina armadio, che può essere dotata di una Porta Potti come opzione. All’esterno Beachy si distingue per la sua affascinante forma tonda, leggermente retro e la grande porta posteriore, dalla quale godere di una speciale atmosfera di vacanza, ovunque ci si trovi.

Novità 2023 in cucina

Oltre alle principali innovazioni, tutti i caravan Hobby, a partire dalle gamme 2023, avranno una nuova combinazione di cucina e lavello. Il fornello e il lavello, ora, sono integrati ed entrambi gli elementi possono essere rivestiti con pannelli in vetro nero che, non solo ha un bell’aspetto, ma protegge anche dalla polvere e offre ulteriori superfici di lavoro. Nella prossima stagione, inoltre, quasi tutte i caravan Hobby dotate di frigo tower super slim disporranno di un frigorifero ad assorbimento da 130 litri con vano congelatore estraibile da 12 litri e doppia porta.

