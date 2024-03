Il kit che trasforma l’auto in camper a meno di 3.000 euro

Il kit di conversione per SUV di Van Lab offre una soluzione modulare e versatile per trasformare il tuo SUV in un camper, senza modifiche permanenti al veicolo. Con opzioni per cucina e piattaforma letto, questo kit è perfetto per gli appassionati di viaggi su strada che cercano comfort e avventura.

Se siete tra quelli che vorrebbero viaggiare in camper ma non hanno un camper, ecco la soluzione per trasformare l’auto in un piccolo camper. Questo kit, progettato per trasformare il vostro SUV in un camper, rappresenta una soluzione ideale per coloro che cercano la libertà di viaggiare senza rinunciare al comfort di casa.

La popolarità dei moduli di campeggio per furgoni ha ispirato Van Lab a creare un kit specificamente per gli SUV, rispondendo così alla tendenza di utilizzare questi veicoli per le faccende quotidiane e le avventure del fine settimana. Il kit di Van Lab si distingue per la sua capacità di adattarsi a una vasta gamma di SUV ed include anche alcune station wagon nella sua lista di compatibilità auto.

La modularità e la facilità di installazione senza modifiche permanenti al veicolo sono tra gli aspetti più apprezzati di questo kit, descritto come un prodotto universale a differenza dei kit specifici per veicolo che l’azienda ha sviluppato in precedenza per i furgoni.

Il kit è disponibile in due componenti principali. La prima opzione, focalizzata sulla cucina, offre un setup esterno accessibile dal retro del SUV, con cassetti scorrevoli che si bloccano in posizione e spazi dedicati a stufa, lavandino, superfici di taglio e stoccaggio per le stoviglie. Questo modulo, realizzato in compensato di betulla, pesa circa 29 kg e si installa facilmente nel bagagliaio del veicolo.

La seconda opzione aggiunge la possibilità di avere una piattaforma letto, trasformando l’SUV in un’accogliente camera da letto su quattro ruote. La piattaforma letto, una volta estesa, misura circa 190,5 cm in lunghezza e 129,5 cm in larghezza, fornendo uno spazio accogliente per il riposo. Sebbene lo spazio sia limitato e l’esperienza di dormire sia intima, è in fase di sviluppo una versione del kit che punta a migliorare l’esperienza di sonno.

Disponibile per l’ordine con prezzi che partono da circa 1.950 dollari per il solo kit cucina e arrivano a circa 2.350 dollari con l’opzione letto, a cui si possono aggiungere cuscini speciali per ulteriori 450 dollari, questo kit si propone come un investimento accessibile per trasformare il proprio SUV in un camper funzionale e confortevole. Con un tempo di attesa di tre-quattro settimane tra l’ordine e la consegna, è consigliato agli appassionati di avventura di non tardare, soprattutto in vista della stagione estiva.

Questo kit di conversione per SUV offre una soluzione interessante per coloro che desiderano combinare la praticità della propria automobile con la libertà di esplorare il mondo esterno, senza rinunciare ai comfort. È un passo avanti verso un’avventura senza limiti, dove ogni weekend può trasformarsi in una nuova scoperta.

