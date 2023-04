12enne ruba l’auto del padre e guida per 650 km per un amico conosciuto online

Una ragazzina 12enne ha guidato per la bellezza di 650 km per poter incontrare finalmente il fidanzato conosciuto online. Ebbene si, sappiamo che scuola media può essere un’esperienza difficile, ma adesso, con i social media, sembra essere ancora più complicato. Affrontare l’ansia della pubertà, fare nuove amicizie e navigare in un ambiente sociale in costante cambiamento sono già sfide difficili da superare.

Quando poi si aggiunge la necessità di affidarsi ai propri genitori per spostarsi, il tutto può diventare ancora più complicato. E c’è una cosa che amano i ragazzini, sono le sfide. Così una 12enne ha deciso di fare tutto da sola, e “prendere in prestito” l’auto del padre.

Così si è messa in viaggio insieme ad una amica 14enne, dalla Florida fino in Alabama, per incontrare qualcuno che aveva conosciuto online. Dopo aver percorso quasi 650 km, le due sono state ritrovate a Bayou La Batre, in Alabama, grazie a un avviso per la scomparsa di minori trasmesso dalla stazione di servizio in cui si erano fermate per fare benzina.

Qui viene la parte meno “romantica” e meno simpatica. Si, perchè come racconta Jalponik, l’identità della persona che stavano andando a incontrare è ancora sconosciuta, ma le “circostanze sospette” del loro viaggio hanno messo in allarme le forze dell’ordine. L’FBI ha deciso di avviare un’indagine per scoprire di più sulla situazione.

Non vogliamo minimizzare l’irresponsabilità del loro comportamento, tuttavia, non possiamo fare a meno di rimanere un po’ impressionati dal fatto che due ragazze così giovani siano riuscite a guidare per quasi 650 km senza fare danni, sapendo come fare il pieno di benzina e soprattutto avendo anche il denaro per farlo.

Naturalmente, l’idea di rubare la macchina di un genitore e partire per un viaggio su strada in solitaria a quell’età e vietato, molto pericoloso e assolutamente sconsigliato. Detto questo, bisogna ammettere che la ragazzina ha dimostrato di essere piuttosto coraggiosa e determinata.

Dato che alla fine è andato tutto bene, si spera che non arrivino punizioni pesanti per loro o per i loro genitori. Magari tutti quanti potrebbero utilizzare questa esperienza come un insegnamento e capire che la sicurezza dovrebbe sempre venire prima di tutto.

—–

