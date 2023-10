Cerca di prendere i bagagli in aereo, mostra il “davanzale” a tutti.

Una tiktoker ha recentemente raccontato perchè è meglio non utilizzare il top a fascia in aereo, e di come si sia ritrovata involontariamente a mostrare il seno a un aereo pieno di turisti. Emma, allenatrice fitness ha condiviso l’incidente in un video con i suoi 131.000 followers caricando un video nel quale ha raccontato l’episodio.

Ha spiegato che stava volando dalla Gold Coast a Sydney, in Australia, quando è accaduto il “patatrac”. Emma, conosciuta come @emmafituk_, ha raccontato che il problema è sorto quando è andata a prendere la propria borsa nella cappelliera.

Ha spiegato: “Ho raggiunto la cappelliera sopra la mia testa per prendere la borsa quando il mio top a fascia ha deciso di staccarsi e mostrare il mio seno nudo a tutto l’aereo.”

La giovane influencer è sicura che chi le stava vicino ha certamente visto qualcosa in più. Ha notato che alcuni di loro si sono voltati per pudore, nella situazione “più imbarazzante che potesse mai accadere a qualcuno”.

Emma ha detto: “C’era un ragazzo seduto letteralmente all’altezza del mio seno e grazie al cielo ha avuto abbastanza rispetto da guardare nella direzione opposta. Tutti gli altri intorno a me lo hanno sicuramente visto, avrei voluto che la terra mi inghiottisse”.

È rimasta così imbarazzata dall’episodio che ha detto che ha superato i momenti più umilianti della sua vita. Emma ha detto: “Senza dubbio è stata la cosa più imbarazzante che mi sia mai successa nella mia vita”.

Non usate il top a fascia in aereo!

Nel tentativo di evitare che altre persone vivano un momento imbarazzante simile, Emma ha suggerito alcune precauzioni. La prima è ovviamente utilizzare indumenti diversi rispetto a quelli che aveva indossato durante il viaggio, e comunque qui trovare tutti i nostri consigli per viaggiare comodi. Emma ha aggiunto: “Mai, in nessun caso, indossare un top a bandeau su un aereo”. C’è sicuramente da crederle.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Mastodon, Google News e Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Le immagini presenti in questo articolo sono concesse in licenza a H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED