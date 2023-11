Le colonnine di Lotus ricaricano 150 km in 5 minuti

Inseguendo Nio, che in Cina ha lanciato le colonnine da 500 kW, Lotus porta in Europa infrastrutture altrettanto potenti: promettono fino a 450 kW di potenza in corrente continua, grazie a una tecnologia raffreddata a liquido che evita di surriscaldare troppo tanto la colonnina quanto la batteria di chi ricarica.

Come sappiamo, Lotus produrrà solo veicoli elettrici a partire dal 2028, con l’attuale Emira a fare da ultima vettura a combustione interna. Le colonnine, quindi, arrivano per sostenere Eletre ed Emeya, con le loro gigantesche batterie, per permettere a chi le guida di ricaricare nel minor tempo possibile. Queste colonnine si aggiungono a quelle dell’italiana Alpitronic, che ha lanciato le Hypercharge400 negli scorsi mesi, con potenza fino a 400 kW.

Colonnine potenti come le auto

In piena coerenza con le auto elettriche da lei prodotte, Lotus ha già attivato diverse delle sue colonnine ultrapotenti in Cina, con l’intenzione di implementarle anche in Europa nel secondo trimestre del 2024, ovvero da aprile 2024 in poi.

A questa potenza, che le Lotus sfruttano grazie alla tecnologia a 800 Volt, una Eletre R può passare dal 10 all’80% in 20 minuti, recuperando poco meno di 150 km in 5 minuti. A 350 kW, scende a 120 km in cinque minuti. Si tratta di una delle vetture elettriche che ricaricano più velocemente, meglio anche di auto già ottime come le Tesla che recuperano 120 km in cinque minuti, e della Ioniq 5 che ne recupera 100 nello stesso tempo.

La particolarità, inoltre, è che le nuove colonnine di Lotus possono supportare fino a quattro veicoli contemporaneamente, e dispongono di uno storage di alimentazione, sempre raffreddato a liquido, pensato per le soste autostradali.

Lotus come Polestar

Lotus non è l’unico marchio di Geely al lavoro su soluzioni di ricarica molto potenti. Volvo sta infrastrutturando mezza Europa, ma è Polestar quella più impegnata.

Il marchio sportivo svedese, insieme a StoreDot, sta lavorando a una tecnologia che permetta di recuperare ben 161 km in cinque minuti. Si chiama XFC, ancora più veloce dell’ultrarapida, ed è al momento in fase di test ma gli ingegneri affermano che non porterà al degrado veloce della batteria.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori.

Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: Sinergon LTD