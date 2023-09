Lotus Emeya, svelata la prima Hyper GT elettrica del marchio inglese

Dopo mesi di indiscrezioni e numerose foto spia, debutta ufficialmente a New York la Lotus Emeya, prima berlina elettrica del marchio inglese.

“Una Lotus come non l’avete mai vista“, riprendendo le parole di Ben Payne, Vice Presidente del Design del Gruppo Lotus in riferimento al design e alle prestazioni. La sua produzione inizierà nel 2024, e al momento non ci sono dettagli sui prezzi..

Lotus Emeya, la più aerodinamica di sempre

Lotus Emeya fissa nuovo punto di riferimento per la guida e la sensazione di guida di un Lotus, combinando l’esperienza di 75 anni dell’azienda nell’ingegneria e nel design con le ultime innovazioni avanzate.

Ciò include caratteristiche aerodinamiche avanzate e attive come la pionieristica griglia anteriore attiva, il diffusore posteriore e il spoiler posteriore. Tutto ciò, unito a un basso baricentro che Lotus chiama ‘iperposizione‘, per migliorare la stabilità durante la guida. Emeya è dotata inoltre di un sistema di sospensioni pneumatiche controllate elettronicamente.

I suoi avanzati sensori a bordo percepiscono la strada 1.000 volte al secondo e regolano automaticamente il veicolo per garantire una guida più fluida.

Pur non essendoci dati sulle motorizzazioni, dalla casa specificano che la versione top di gamma dispone di doppio motore ad alta potenza di Lotus, che raggiunge una velocità massima di oltre 250 km/h e può accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 2,8 secondi, rendendola una delle GT elettriche più veloci al mondo.

Velocità anche in termini di ricarica: Lotus Emeya può aggiungere 150 km di autonomia con circa cinque minuti di ricarica utilizzando un caricatore rapido DC da 350 kW, oltre a aumentare l’autonomia fino all’80% in 18 minuti.

Emeya è stata progettata consapevolmente con materiali sostenibili avanzati provenienti da fonti sostenibili, al fine di ridurre l’impronta di carbonio. Questo include un nuovo filo di lusso realizzato con fibre riutilizzate dall’industria della moda, nonché alluminio PVD, Alcantara, pelle Nappa e PU Ultrafabrics.

Per garantire che ogni occupante possa godere di un’esperienza musicale senza eguali, Emeya offrirà un sistema audio coinvolgente sviluppato in collaborazione con KEF. L’impianto dispone del premiato design degli altoparlanti Uni-Q di KEF e dell’incasso del subwoofer Uni-Core che risparmia spazio, nonché del suono surround 3D abilitato Dolby Atmos, visto per la prima volta in un veicolo Lotus sull’Eletre.

