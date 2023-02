Il nuovissimo Keeway Iskia 125 si ispira alle forme snelle, pulite e senza tempo degli scooter europei. Grazie alla tecnologia in dotazione, inoltre, questo modello di Keeway è in linea con le funzionalità di tendenza utilizzate dai motociclisti moderni.

Keeway Iskia 125: caratteristiche

Iskia 125 si distingue per il suo stile inconfondibile e offre ai motociclisti urbani il meglio in termini di design. Ci sono numerosi dettagli che si ispirano agli scooter classici: la particolare forma degli specchietti, la sella con cuciture plissettate e i bordi cromati. Il moderno motore da 124,6 cc 4 Tempi raffreddato ad aria forzata e la trasmissione automatica CVT, fanno di questo scooter la scelta ideale per chi su muove in città. Il peso è di 107 kg.

Soprattutto nei percorsi urbani, dove l’asfalto può essere irregolare, è importante poter contare su un buon pacchetto sospensioni. La forcella telescopica anteriore sfrutta una corsa di 70mm, mentre il monoammortizzatore posteriore incide positivamente sulle prestazioni smorzanti grazie ad una corsa di 40mm.

Gli pneumatici misurano 120/70-12 e offrono una ottima trazione mentre le frenate sono precise e sicure grazie ai due dischi (anteriore + posteriore) con diametro di 220mm. Il cruscotto ospita un tachimetro analogico e un display digitale sul quale si possono visualizzare, a colpo d’occhio, le principali metriche di guida.

La sella biposto dello scooter Iskia 125 è spaziosa e offre una seduta comoda sia a chi guida che al passeggero. Lateralmente ci sono delle eleganti barre argentate che sono di appoggio e presa per chi è seduto dietro. Davanti alle gambe c’è un comodo porta oggetti con serratura e una porta USB per avere i piccoli dispositivi sempre carichi e pronti all’uso.

lskia 125 è disponibile nelle colorazioni Bianco, Nero o Grigio. Il prezzo di listino è di 2.390 euro f.c.

