Wottan Motor X-SUV 2024 è il nuovo scooter progettato specificatamente per rispondere alle esigenze della mobilità urbana moderna. Disponibile in due varianti di cilindrata, 125 cc e 250 cc, X-SUV si preannuncia come una soluzione all’avanguardia per gli spostamenti in città.

Wottan Motor X-SUV 2024: design

Progettato in Italia, lo X-SUV si distingue per le sue linee suggestive e un design che non passa inosservato. Il carattere unico dello scooter è ulteriormente accentuato dalle ottiche a Led, anteriori e posteriori, che non solo forniscono un’eccellente visibilità, ma che conferiscono anche una personalità distintiva al veicolo. Inoltre, lo scooter dispone di un parabrezza regolabile manualmente su due posizioni, un dettaglio che non solo migliora l’estetica ma anche la funzionalità.

Wottan Motor X-SUV 2024: motore

Il motore di X-SUV è un monocilindrico 4 tempi, raffreddato a liquido, dotato di alimentazione a iniezione elettronica. Nella versione da 250 cc, lo scooter eroga una potenza massima di 26 CV, mentre la versione da 125 cc offre una potenza di 13 CV. Queste specifiche garantiscono prestazioni ottimali sia in termini di accelerazione che di efficienza del carburante.

Il nuovo telaio tubolare in acciaio dello X-SUV garantisce stabilità a velocità elevate e una maneggevolezza eccezionale nel traffico urbano. La forcella è accoppiata a un doppio ammortizzatore idraulico con serbatoio del gas separato, regolabile nel precarico. Le ruote da 14″ offrono un’ottima tenuta di strada e un comfort di guida superiore.

Per quanto riguarda la sicurezza, X-SUV è dotato di un sistema di frenata con ABS, essenziale per garantire una frenata sicura e controllata in ogni condizione stradale. Il freno anteriore a disco, con una potente pinza radiale a doppio pistonicino, assicura una frenata potente e modulabile.

Wottan Motor X-SUV 2024: caratteristiche

X-SUV include anche una serie di caratteristiche pratiche: due vani portaoggetti sono sapientemente integrati nel retroscudo, mentre un vano sottosella spazioso può ospitare un casco integrale. Il display TFT da 7 pollici, i comandi a manubrio retroilluminati, l’avviamento Keyless e la connessione USB per la ricarica dei dispositivi.

X-SUV di Wottan Motor sarà disponibile a partire da maggio 2024.

