Dal 28 maggio al 5 giugno i modelli Frauscher saranno ospiti della terza edizione del Salone Nautico di Venezia, ormeggiati nelle acque dell’Arsenale.

Salone Nautico Venezia 2022 Frauscher: arrivato ormai alla sua terza edizione, il Salone di Venezia si distingue nel panorama delle fiere di settore per la forte impronta alla sostenibilità, tra gli argomenti centrali del programma. Frauscher sarà presente portando la sua esperienza trentennale in qualità di precursore di forme di propulsione alternative a quella termica nella nautica, con oltre 3.000 barche elettriche che, ad oggi, navigano nelle acque di tutta Europa.

Salone Nautico Venezia 2022 Frauscher: TimeSquare 20

Non è un caso, quindi, se il cantiere ha scelto di esporre la più recente e provocatoria tra sue imbarcazioni elettriche: Frauscher TimeSquare 20, il primo catamarano elettrico firmato Frauscher che, sin dal suo debutto, ha fatto parlare di sé sia per l’innovativo design che per la nuova esperienza di navigazione che propone.

Questo modello offre ai suoi armatori eccellenti caratteristiche di guida a fronte di un basso fabbisogno energetico ma non solo: la vera rivoluzione di TimeSquare 20 sta nel farsi portavoce di un nuovo stile di navigazione, che può essere definito slow cruising. Il motoscafo si trasforma in un comodo salotto sul filo dell’acqua dove tutto è pensato per godere di una giornata a bordo in compagnia e soprattutto in totale relax e tranquillità: i due motori fuoribordo elettrici permettono infatti di raggiungere buone velocità di crociera pur nel più completo silenzio.

Insieme a TimeSquare 20 saranno esposte due “pietre miliari” del cantiere austriaco: dal campione di vendite con oltre 150 esemplari prodotti, Frauscher 1017 GT, affiancato dall’attuale regina dei saloni, vincitrice del Gran Premio di Eleganza all’ultimo Cannes Yachting Festival: 1212 Ghost. Questo 42 piedi è un day cruiser essenziale, perfetta sintesi di stile e praticità, caratterizzato da uno straordinario comfort di guida e da prestazioni da muscoloso fast commuter.

I tre modelli Frauscher rappresentano bene le caratteristiche dell’intera gamma del cantiere sia per la produzione elettrica, sia per quella a motore: dalla cura maniacale per i dettagli, alla volontà di continuare a innovare e stupire, il tutto racchiuso da una cifra stilistica che fa dell’eleganza e del glamour il suo marchio di fabbrica.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.