Questi sono i giorni da evitare per l’esodo estivo per non rimanere intrappolati in autostrada

Le tanto attese vacanze estive sono finalmente alle porte e milioni di italiani si preparano a mettersi in viaggio per godersi un meritatissimo periodo di relax. Tuttavia, come ogni anno, l’esodo estivo porta con sé il temuto traffico sulle strade e autostrade italiane. Per evitare lunghe code e stress inutili, è fondamentale pianificare il proprio viaggio in base alle previsioni del traffico per il mese di agosto 2023. Qui invece l’elenco degli autovelox e tutor attivi su tutta la rete autostradale.

Le previsioni del traffico per agosto

Secondo le informazioni fornite dalla Polizia di Stato, i weekend critici da evitare durante l’esodo estivo sono principalmente quelli di luglio e agosto. Il primo fine settimana da tenere d’occhio è quello del 29 e 30 luglio, quando si prevede un traffico intenso con bollino rosso. Le autostrade più affollate saranno la A1, la A14 e la A4, con particolare congestione nel nodo di Bologna.

Il mese di agosto inizierà con il primo weekend davvero critico, con bollino nero previsto per il sabato 5 agosto. Questa giornata sarà caratterizzata da un traffico estremamente intenso, soprattutto in direzione Sud. Anche il sabato successivo, il 12 agosto, sarà da bollino nero, con un’affluenza massiccia di automobilisti in viaggio per le vacanze estive.

Consigli per affrontare il traffico

Per evitare il traffico durante l’esodo estivo, è possibile seguire alcuni consigli utili. Innanzitutto, è consigliabile pianificare il proprio viaggio evitando i weekend critici e preferendo partenze anticipate o ritorni posticipati. Inoltre, è importante tenersi informati sulle condizioni del traffico consultando le previsioni e le informazioni fornite dalla Polizia di Stato.

Durante il viaggio, è fondamentale guidare con prudenza e rispettare le regole del codice della strada. Evitare distrazioni come l’uso del cellulare alla guida è essenziale per garantire la propria sicurezza e quella degli altri automobilisti. In caso di stanchezza, è consigliabile fare una sosta e riposarsi adeguatamente prima di riprendere il viaggio.

Il controesodo e il ritorno a casa

Superato il periodo di ferragosto, inizierà il controesodo, ovvero il ritorno a casa per molti vacanzieri. Anche in questo caso, è importante tenere conto delle previsioni del traffico per evitare code e ritardi. I weekend critici per il controesodo saranno quelli del 19-21 agosto e del 26-28 agosto, con traffico intenso ma senza bollini neri.

Gli ultimi rientri sono previsti per il primo fine settimana di settembre, con traffico intenso nella giornata di sabato 3 e nel pomeriggio/sera di domenica 4. Dopo questo periodo, il traffico tornerà alla normalità e sarà più scorrevole sulle strade italiane.

Blocco dei mezzi pesanti

Per favorire un traffico più fluido durante l’esodo estivo, verranno adottate alcune misure, tra cui il blocco dei mezzi pesanti. Questo significa che in determinati giorni e orari, i camion e i veicoli pesanti non potranno circolare sulle strade e autostrade.

Le date e gli orari del blocco variano a seconda del periodo e vanno consultati per garantire una pianificazione ottimale del viaggio.

Viaggiare informati

Come abbiamo detto, per godere al meglio le meritate vacanze estive, è importante pianificare il proprio viaggio in base alle previsioni del traffico. Evitare i weekend critici, guidare in modo prudente e rispettare le regole della strada sono azioni fondamentali per garantire un viaggio sicuro e senza intoppi.

Viaggiare informati è comunque importante. Con l’avvento delle app per smartphone, abbiamo disposizione un comodo modo per rimanere costantemente aggiornati sulle condizioni del traffico. Tuttavia, è importante ricordare che esistono anche altre fonti di informazione affidabili disponibili per coloro che desiderano essere informati sulle notizie relative al traffico.

I collegamenti My Way sui canali di Sky, La7 e La7d offrono regolari aggiornamenti sulle condizioni del traffico, consentendo agli utenti di ottenere informazioni in tempo reale. Inoltre, il sito web delle autostrade fornisce dettagliate informazioni sulle condizioni del traffico sulle autostrade italiane.

Le emittenti radiofoniche come RTL 102.5 e Isoradio 103,3, qui tutte le frequenze in FM, sono rinomate per la loro copertura del traffico e offrono aggiornamenti regolari per i pendolari e gli automobilisti. Per chi invece non vuole destreggiarsi con frequenze che cambiano, qui la guida per ascoltare la radio in streaming anche in auto.

Infine, un’altra opzione per ottenere informazioni sul traffico è quella di contattare il numero gratuito 803.111, che fornisce assistenza e informazioni sulle condizioni del traffico in modo tempestivo e affidabile. Non fate però come Furio Zòccano in Bianco, Rosso e Verdone.

È importante tenere presente che, indipendentemente dalla fonte di informazione scelta, è sempre consigliabile verificare più fonti per ottenere una panoramica completa e aggiornata delle condizioni del traffico. Non ci resta che augurarvi buon viaggio!

