Rolex GMT-Master II 2024: due nuove declinazioni in acciaio

Il nuovo Rolex GMT-Master II in acciaio Oystersteel presenta una raffinata lunetta Cerachrom bicolore e dettagli in platino.

Nel contesto della continua evoluzione dell’orologeria di lusso, Rolex ha svelato due nuove declinazioni dell’iconico Oyster Perpetual GMT-Master II, entrambe realizzate in acciaio Oystersteel. Queste versioni vantano una sofisticata lunetta Cerachrom graduata 24 ore in ceramica grigia e nera.

Rolex GMT-Master II 2024: il video

La lunetta, un elemento chiave di questi modelli, è impreziosita da una finitura in platino applicata attraverso la tecnica del Physical Vapour Deposition (PVD). Questo dettaglio non solo esalta esteticamente l’orologio, ma aumenta anche la sua leggibilità. Il GMT-Master II è rinomato per la sua capacità di mostrare due fusi orari simultaneamente, rendendolo ideale per i viaggiatori internazionali. La leggibilità è ulteriormente facilitata dal quadrante laccato nero con la dicitura “GMT-Master II” in verde, in risonanza con il colore della lancetta 24 ore, distintiva per la sua punta a forma di triangolo.

Le novità non si limitano all’estetica. Il GMT-Master II è equipaggiato con il calibro 3285, un movimento meccanico a carica automatica, che assicura prestazioni elevate, in particolare a livello della precisione, dell’autonomia, del comfort di utilizzo e dell’affidabilità. Il movimento comprende anche la spirale Parachrom blu, prodotta da Rolex in una lega paramagnetica. Il movimento garantisce una riserva di carica di circa 70 ore.

Inoltre, i nuovi modelli offrono una cassa Oyster di 40 mm, garantita impermeabile fino a 100 metri, che incapsula il movimento in un ambiente protetto da ogni elemento. Il vetro in zaffiro, dotato della lente Cyclope sulla data, e la corona di carica Triplock con triplo sistema di impermeabilizzazione, sono solo alcune delle caratteristiche che confermano la robustezza e l’affidabilità del GMT-Master II.

Rolex propone queste varianti con due tipologie di bracciali: il tradizionale bracciale Oyster e il più decorativo bracciale Jubilee. Entrambi sono equipaggiati con il sistema di chiusura Oysterlock che evita aperture accidentali e con il sistema di regolazione Easylink, che permette di regolare la lunghezza del bracciale di circa 5 mm, per massimo comfort in ogni circostanza.

Fonte Rolex

Copyright Image: Sinergon LTD