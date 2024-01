Hublot Spirit of Big Bang Titanium Dragon

Lo Spirit of Big Bang Titanium Dragon di Hublot è il nuovo segnatempo che celebra l’arte e la cultura cinese attraverso l’antica tecnica del taglio della carta e l’intarsio. Il design innovativo dell’orologio, con un cinturino in caucciù impreziosito e una silhouette tridimensionale del drago, rappresenta una fusione unica di tradizione e modernità.

Hublot ha svelato un capolavoro che incarna una fusione perfetta di tradizione e modernità: lo Spirit of Big Bang Titanium Dragon. Questa creazione unica è il risultato di una collaborazione straordinaria con l’artista cinese Chen Fenwan e rappresenta un tributo all’antica arte cinese del taglio della carta e all’intarsio.

Il 2024 segna il ritorno del drago nel calendario cinese, un simbolo venerato di fortuna, forza e saggezza. Nella cultura cinese, il drago, o Loong, è considerato una divinità celestiale e un emblema di prosperità. La sua figura è un’icona di forza vitale e immortalità, elementi che trovano eco nel design innovativo dell’orologio Hublot.

Per celebrare l’anno del drago, che corrisponde al 4722 nel calendario cinese, Hublot ha intrapreso una collaborazione con Chen Fenwan, un maestro nell’arte del taglio della carta.

Il design innovativo di Spirit of Big Bang Titanium Dragon

Il design dell’orologio incorpora lancette, ingranaggi e viti a forma di H, disposti in strati multidimensionali per formare un drago tridimensionale. Il corpo e le squame del drago si estendono fino al cinturino, creando un effetto visivo mozzafiato.

Un elemento distintivo di questo orologio è il suo cinturino in caucciù, che per la prima volta nella storia di Hublot è impreziosito da dettagli intarsiati. Ogni squama del drago è stata colorata, nano-vulcanizzata e integrata nel cinturino attraverso un processo decorativo eseguito interamente a mano, che richiede circa 8 ore di lavoro per cinturino.

Il modello, disponibile in soli 88 esemplari, celebra non solo l’arte cinese ma anche la precisione tecnica della Maison. Dotato di un movimento automatico HUB1710 e una riserva di carica di 50 ore, lo Spirit of Big Bang Titanium Dragon offre anche un secondo cinturino in tessuto grigio titanio con velcro.

Questo orologio non è solo un tributo all’anno del drago, ma anche una celebrazione della filosofia di Hublot: “Primo, unico, diverso”. Il Loong, che combina caratteristiche di nove animali diversi, rappresenta una metamorfosi che simboleggia la continuità della vita e la rinnovabilità. Attraverso l’arte di Chen Fenwan, Hublot offre un totem dinamico e un talismano per il Capodanno cinese.

