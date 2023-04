Il cibo dell’Air Force Two della vicepresidente Harris è terribile, e i membri dello staff si portano il pranzo da casa

Se vi siete lamentati del cibo in aereo, sappiate che siete in buona compagnia dello staff di Kamala Harris. Pur viaggiando sull’Air Force Two, il Vice Presidente degli Stati Uniti non ha certo a disposizione un’esperienza culinaria di alto livello. Alcuni membri dell’entourage della vicepresidente, infatti, hanno deciso di evitare il cibo a bordo dell’aereo operato dall’US Air Force, preferendo portarsi il pranzo da casa. Ebene si, la classica schiscetta d’altri tempi o il più moderno bento.

Secondo le lamentele del personale della Casa Bianca, il cibo servito a bordo dell’aereo della Harris è di scarsa qualità, con panini freddi e mollicci e salumi di bassa qualità. I piatti principali includono patatine confezionate e insalata di pasta fredda, senza il tocco di eleganza dell’Air Force One, dove invece il filetto di manzo è il piatto principale. Va da sé che l’Air Force One è molto più grande dell’aereo del vicepresidente, come si può vedere nella foto qui sopra, ed anche la cucina ha molto più spazio.

Qui però entrano in gioco i gusti degli americani, ed al posto di un dignitosissimo cappuccio e brioche, ecco arrivare una colazione a base di burrito all’uovo e spinaci. Le cose, almeno dal nostro punto di vista, sono degenerate quando gli assistenti della Harris, hanno iniziato a dire di preferire una pizza per la colazione, tanto da creare una mini campagna per averla regolarmente. No, non è bufala, almeno secondo quanto riporta il sito Politico.com, ed è segno di quanto il menù a bordo dell’Air Force Two sia deludente.

La mancanza di alcolici sull’aereo, una regola imposta dal precedente Vice Presidente Mike Pence, rappresenta un ulteriore svantaggio per il personale della Harris, che non può godere del piacere di un limoncello o di un amaro. A differenza di Pence, la Vicepresidente Harris sembra essere disposta a concedere ai suoi assistenti di bere alcolici a bordo, ma al momento non ha ancora abolito il divieto.

Pare che il cibo scadente a bordo dell’Air Force Two sia dovuto al fatto che il servizio di catering è gratuito, mentre i dipendenti dell’Air Force One devono pagare per i loro pasti. Ciò significa che gli assistenti del Presidente Biden potrebbero accumulare un conto che può arrivare fino a 1.000 dollari l’anno.

