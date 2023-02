24 Ore Le Mans X Bershka: la nuova capsule collection maschile

24 Ore Le Mans X Bershka: il brand inizia il 2023 mettendo il turbo con la nuova capsule collection maschile ambientata nell’universo della gara automobilistica di durata più prestigiosa del mondo.

24 Ore Le Mans X Bershka: la capsule collection, il video

La selezione di capi e accessori inclusi in questa nuova capsule segue una marcata estetica vintage in toni naturali, bianco e nero. La nota di colore è data da dettagli come le scritte e i loghi color senape, bordeaux o verde.

I capi di punta sono il bomber in ecopelle con maniche a contrasto e black lettering, la sovracamicia con zip e all over, o l’hoodie nero con cappuccio e dettagli a contrasto. Questi sono abbinati a bottom part che seguono la vibe vintage dei capi, come il paio di jeans dirty wash o i pantaloni cargo in cotone.

Non mancano poi alcuni riferimenti diretti al famoso circuito, come la maglia bordeaux o le T-shirt con le fotografie stampate delle leggendarie gare di Le Mans. I look sono completati da accessori come il berretto ricamato, vari modelli di occhiali da sole o le toppe per personalizzare i capi. La collezione Le Mans è già disponibile online e nei negozi Bershka.

La gallery

