Oppo x Qeeboo è la nuova ed esclusiva capsule collection di cover e wallpaper ideati per esaltare al massimo le caratteristiche distintive del nuovo Oppo Find N2 Flip.

Oppo x Qeeboo: la capsule collection

La serie di cover personalizzate e gli esclusivi wallpaper per il display esterno sono caratterizzati dall’iconico design di Qeeboo. La collaborazione dà vita a quattro cover pop, dedicate a Oppo Find N2 Flip e caratterizzate dalle iconiche e vivaci grafiche di Qeeboo, come il royal blue di Kong, simbolo di famiglia e protezione; il giallo zafferano del cactus Saguaro, rappresentazione della forza e della perseveranza; il verde fluo di Rabbit, elemento d’amore e buon auspicio e infine l’orange di Scottie, rassicurante e fedele compagno a quattro zampe. L’accessorio protegge lo smartphone e i wallpaper animati impreziosiscono il display esterno, esaltandone il design conferendogli un aspetto ancora più distintivo.

La collaborazione non si limita alla realizzazione di cover protettive per il device: per impreziosire ulteriormente lo smartphone ed esaltarne una delle caratteristiche principali, Qeeboo ha personalizzato anche dei wallpaper con GIF animate per il display esterno per enfatizzare i connotati emozionali delle sue icone.

Oppo Find N2 Flip accoglie nel più innovativo display esterno di qualsiasi telefono flip le mascotte del brand, veri e propri compagni di avventura da portare sempre con sé. Averli è semplicissimo: basta scaricare gli sfondi tramite un link disponibile nelle pagine dedicate di Oppo Store e Qeeboo e, una volta effettuato il download, i wallpaper saranno visibili nella galleria del proprio smartphone e pronti per essere impostati come sfondo.

Oppo coglie questa occasione per collaborare con le principali università di design: la Naba e la University School of Design and Technology di Madrid per lanciare l’”Oppo Find N2 Flip Cover Screen Design Awards”. Il concorso europeo invita i giovani talenti del futuro a liberare la loro creatività e a progettare i futuri sfondi statici o dinamici che saranno resi disponibili per Oppo Find N2 Flip. I progetti verranno valutati da una giuria presieduta da Stefano Giovannoni, Creative Director & Founder di Qeeboo, che, insieme a Oppo e alle università di design sceglierà i vincitori del contest.

Oppo Find N2 Flip ha un display esterno interattivo da 3,26 pollici, il più grande nel segmento flip, che rende disponibili varie funzionalità garantendo un’esperienza premium anche con il device chiuso. Find N2 Flip, inoltre, è dotato della più grande batteria del settore da 4300 mAh supportata da un sistema di ricarica Supervooc da 44W che rendono lo smartphone il miglior alleato sul quale poter fare affidamento per un’intera giornata senza limitazioni.

