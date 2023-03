Arcadia Yachts A105: il cantiere procede a gonfie vele. L’intera gamma del cantiere affacciato sul Golfo di Sorrento è oggi in produzione e un armatore turco, già in passato proprietario di un A85, ha appena firmato il contratto di vendita di un A105 con sei cabine.

Arcadia Yachts A105: caratteristiche

Nello specifico, per quel che riguarda uno dei due Sherpa 80 e il quarto A105, destinato a un armatore al suo secondo yacht Arcadia, si tratta di due operazioni portate a termine in partnership con Tezmarin, importante dealer turco che distribuisce alcuni tra i più celebri brand del settore.

Questo quarto A105, in linea con la filosofia progettuale di Arcadia Yachts, si caratterizza per l’ampiezza degli spazi interni ed esterni, disegnati, realizzati e arredati nella più totale continuità tra loro per regalare un senso di accoglienza, trasparenza e connessione con il mare autentico e profondo.

Il layout con sei cabine prevede spazi all’insegna della convivialità, ampio uso di pannelli solari, finestre up&down e soluzioni ad altissimo livello tecnico che invitano a beneficiare al massimo della brezza marina anche nelle aree conviviali interne per una vera esperienza di benessere. Lo scafo semidislocante garantisce una navigazione confortevole e tranquilla, con una notevole riduzione dei consumi.

In aggiunta a queste imbarcazioni in costruzione c’è, poi, l’ultimo straordinario progetto del cantiere che ha fatto del rispetto dell’ambiente uno dei suoi cavalli di battaglia: l’A96, uno yacht di oltre 29 metri di lunghezza e quasi 8 di larghezza con cinque cabine pensato intorno a uno nuovo concetto di wellbeing e con interni progettati con il contributo di Igor Lobanov.

Se A96, che sarà presentato nella seconda metà del 2023, inaugura dunque il nuovo corso del cantiere, la vendita del quarto A105 e gli ordini firmati confermano il successo del brand che, superati i confini di Mediterraneo e Caraibi, continua a ricevere consensi e interesse in tutti i continenti.

