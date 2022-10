Come distruggere una Ferrari in pochi secondi sotto il diluvio

Per guidare un’auto come una Ferrari ci vuole stile e classe. Le vetture di Maranello sono auto da gustare e guidare con cura, e chi la maltratta riceve sempre quello che si merita.

A questo automobilista sono bastati pochissimi secondi per distruggere completamente una Ferrari. Nemmeno il tempo di immettersi in autostrada, ecco che spalanca il gas, perde il controllo e boom! Nel video possiamo vedere lo schianto tremendo contro i piloni di un ponte in autostrada sotto la pioggia battente.

Perché non ha usato i controlli di trazione e stabilità? Mistero. Quello che è certo è che un’auto del Cavallino non si può trattare in questo modo: poco ma sicuro.

