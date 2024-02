Kimera EVO038, l’erede spirituale della leggendaria Lancia 037

La Kimera EVO38 è un’auto sportiva che unisce alte prestazioni all’eredità di ispirazione delle sue progenitrici, riflettendosi nel loro stile e nella tecnologia in maniera fedele.

Le leggende non muoiono mai, e talvolta tornano a farsi ammirare. Un viaggio nel tempo dal passato al futuro, con l’obiettivo di rivivere le sensazioni di quelle auto fabbricate a Torino dal 1978 al 1992. In questo contesto, Kimera Automobili ha realizzato la EVO38, un tributo vivente a quell’eredità culturale di un’epoca in cui l’Italia si distingueva a livello mondiale, un ricordo tangibile delle radici di alcune tra le più influenti creazioni automobilistiche: nate in Italia, nel Piemonte, a Torino.

Certo, Kimera Automobili non può scriverlo nero su bianco, ma è chiaro che il riferimento della EVO38 è la leggendaria Lancia 037. La versione da gara vinse il titolo mondiale Rally del 1983 che ricordiamo perché fu l’ultima auto a 2 ruote motrici a vincere il mondiale, e fu anche la sola a prevalere sulle auto a trazione integrale.

La Nascita della EVO38

Con il successo della EVO37, il primo modello introdotto sul mercato, Kimera Automobili lancia ora la EVO38. Quest’ultima rappresenta l’apice dell’evoluzione di un concetto di auto da corsa che si adatta perfettamente anche all’uso quotidiano su strada. Questi veicoli, definiti dalla loro autenticità, dall’essere analogici, tangibili e meccanici, sono il risultato di un mix unico di creatività, maestria artigianale, competenza manuale e una sensibilità profondamente umana.

A differenziarsi come un progetto che va oltre la semplice vettura restomod, la EVO38 incarna un’interpretazione estrema di questa filosofia. Prodotta in una serie limitata di soli 38 pezzi, questa auto unisce le prestazioni ultrasportive all’eredità di ispirazione delle sue progenitrici, riflettendosi nel loro stile e nella tecnologia in maniera fedele.

Rispetto al suo predecessore, la EVO37, Kimera EVO38 adotta un sistema di trazione integrale avanzato. Questo sistema permette una regolazione precisa dei differenziali direttamente dall’abitacolo, offrendo al conducente un controllo senza precedenti sulla distribuzione della trazione e sulla gestione dei differenziali. Una caratteristica che trasforma la EVO38 in un’auto che può passare da una trazione posteriore a una integrale, a seconda delle necessità.

Prestazioni e personalizzazione

La EVO38 non si limita alle innovazioni meccaniche e di trazione. L’abitacolo offre la possibilità di regolare le sospensioni attraverso un sistema di ammortizzatori motorizzati, adattando il veicolo a una varietà di condizioni di guida, dalle strade agli scenari più impegnativi. La configurazione della sospensione si ispira al design storico delle vetture del Gruppo B degli anni ’80, mentre introduce soluzioni moderne per massimizzare le prestazioni.

Il cambio manuale a 6 marce, con una rapportatura ottimizzata per un uso predominante su strade tortuose, sottolinea ulteriormente la natura sportiva della vettura. La possibilità di integrare un cambio sequenziale elettro-attuato aggiunge una dimensione competitiva alla EVO38, rendendola una macchina pronta per la gara ma adatta anche all’uso quotidiano.

Un obiettivo primario nella progettazione della EVO38 è stato mantenere il peso contenuto, nonostante l’introduzione della trazione integrale. L’uso estensivo di materiali leggeri come la fibra di carbonio e il titanio ha permesso di bilanciare l’aggiunta di massa, mantenendo il peso del veicolo intorno ai 1.100 Kg.

La potenza del motore è stata significativamente incrementata, raggiungendo i 600 cavalli, grazie a una serie di innovazioni tecniche che migliorano sia la risposta che la gestione del motore, garantendo prestazioni straordinarie e una maggiore efficienza in termini di coppia e potenza.

Un design che guarda al Futuro

La EVO38 presenta un design decisamente contemporaneo, che combina carattere, linee definite e un pacchetto tecnico d’eccellenza. Questo stile non solo testimonia l’evoluzione del marchio ma anche la sua capacità di essere portatore di una tradizione culturale e tecnologica italiana, proiettandola verso il futuro.

In un’epoca di cambiamento per l’industria automobilistica, Kimera Automobili si distingue per la sua dedizione alla passione pura per le auto, viste come opere d’arte e simboli di stile e ingegneria. La EVO38, come i modelli precedenti, attira una clientela internazionale alla ricerca di vetture che incarnino questi valori unici.

La presentazione della EVO38 al Salone Internazionale dell’Auto di Ginevra segnerà l’apice di questo viaggio, celebrando l’ispirazione tratta dalle vetture leggendarie che hanno preceduto e influenzato la sua creazione, e consolidando la posizione di Kimera Automobili come ambasciatore di una storia imprenditoriale italiana di successo nel mondo automobilistico.

Fonte: Kimera Automobili

Copyright Image: Sinergon LTD