Kimera EVO37 Martini 7: torna la leggenda del Martini Racing Team

Per Kimera EVO37 Martini 7, Kimera Automobili ha collaborato con Martini e Miki Biasion per creare una speciale serie della EVO37, con l’obiettivo di celebrare i successi del passato. Questa vettura rende omaggio al World Rally Champion, al Team Lancia Martini Racing e ai loro uomini, che dominarono gli anni ’80 e ’90 del Motorsport da strada, scrivendo le pagine più belle della storia del Rally.

Il team Lancia Martini Racing, a partire dal 1983, colorò le scene del Mondiale Rally con le indimenticabili strisce blu, azzurro e rosso, accompagnate dal verde-bianco-rosso dell’Italia. Furono anni gloriosi e meravigliosi, dove il piccolo gruppo di piloti italiani sconfisse l’armata tedesca dell’Audi grazie alla raffinata strategia e intelligenza tattica di Cesare Fiorio.

Kimera Automobili ha raccolto l’eredità ed i valori di quegli uomini e li ha celebrati con la EVO37, una vettura in serie limitata di soli 37 esemplari, che ripropone il design, le soluzioni tecniche e meccaniche che sintetizzano perfettamente le vetture del Martini Racing Team. Gli uomini del passato, Claudio Lombardi, Sergio Limone e Vittorio Roberti, hanno tramandato la loro esperienza ai tecnici che hanno lavorato sulla EVO37. Il due volte Campione del Mondo Rally, Miki Biasion, ha potuto invece trasmettere a Luca Betti, le sensazioni di guida e di comportamento delle vetture torinesi.

La EVO37 Martini 7 rende tributo ai 7 titoli Mondiali Rally vinti dal Martini Racing Team. Un’edizione speciale in serie limitata con le stesse strisce, i colori e la scritta “World Rally Champion” che caratterizzavano le edizioni precedenti celebrative (Delta Martini 5 e 6).

La vettura ha un pacchetto aerodinamico in carbonio con splitter, minigonne ed estrattori “nolder” sulle griglie frontali del cofango anteriore. Il paraurti posteriore ha un sistema di “sgancio rapido” per rimuovere la parte bassa del posteriore e intravedere la splendida meccanica. La verniciatura bianca della carrozzeria richiama il colore bianco dei cerchi, ridisegnati con un richiamo inconfondibile a quelli dell’epoca “Delta Evoluzione”.

Gli interni sono in fibra di carbonio a vista e l’alcantara azzurro traforato con le cuciture rosse caratterizza i sedili, i pannelli porta e il cielo abitacolo. Il cruscotto ha gli stessi colori dei contagiri arancione fluorescente delle vetture da gara, e ogni pulsante ha un’etichetta esattamente come all’epoca.

La EVO37 Martini 7 è stata realizzata con l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia come 3D scanning, reverse engineering, CAD, CAE, prototipazione rapida, fresatura in CNC, sinterizzazione ed elettronica. Grazie al generoso utilizzo di materiali come il carbonio e il carbon kevlar, il peso della vettura è stato notevolmente ridotto, arrivando a circa 1100 kg. Il cambio ha una rapportatura più corta e rallystica, mentre il motore è stato potenziato di altri 50 cavalli, portando la potenza a 550 CV e creando un rapporto peso potenza di 1 a 2 CV/kg.

La Kimera EVO37 Martini 7 è un omaggio alla cultura tecnica, sportiva e umana che ha reso orgogliosi gli appassionati di automobilismo in tutto il mondo, e siamo certi che lascerà il segno nella storia delle auto da corsa.

