Lancia Ypsilon: tutto sulla nuova gamma a partire da 14.150 €

Lancia Ypsilon presenta la nuova gamma 2023 con gli allestimenti Oro e Platino ed Ecochic GPL. Tutti gli allestimenti della gamma, digital native, vantano l’integrazione di serie di dettagli di stile, elementi di comfort e accessori che erano precedentemente opzionali, rendendo più ricca l’offerta.

Lancia Ypsilon Hybrid: gli allestimenti Oro e Platino

La versione Oro si arricchisce di cerchi Style e specchietti elettrici, presentando un upgrade degli interni volto a renderli più eleganti. Sulla versione Platino vengono invece integrati i cerchi in lega, il paraurti posteriore in tinta con la carrozzeria, lo scarico cromato, i Privacy Glass, la camera e i sensori di parcheggio posteriori e i sedili con rivestimento con Seaqual Yarn, un materiale innovativo e sostenibile che nasce riciclando la plastica raccolta nel Mediterraneo.

Entrambi gli allestimenti ottengono poi l’omologazione per cinque posti. Infine, con l’allestimento Platino la vettura può essere ulteriormente arricchita con due pack: Comfort e Tech. Il pack Comfort comprende features quali la regolazione lombare del sedile del guidatore, gli alzacristalli elettrici posteriori, i fendinebbia e gli specchietti retrovisori esterni con disappannamento elettrico; il Pack Tech è invece caratterizzato dalla presenza di Cruise Control, climatizzatore automatico e sensore pioggia e crepuscolare.

Lancia Ypsilon Ecochic GPL: la versione per chi vuole risparmiare sul carburante

La nuova Gamma Ypsilon è disponibile nelle colorazioni esterne verde rugiada, rosso argilla, bianco neve, blu elegante, grigio pietra e nero vulcano. Disponibile anche la versione Ecochic GPL, la vettura ideale per coloro che vogliono risparmiare rispetto alla benzina, ma non vogliono rinunciare all’eleganza Lancia.

La Eco Chic GPL è abbinata esclusivamente alla motorizzazione bifuel benzina + GPL ed offre gli stessi contenuti della Platino.

Connettività e tecnologia

La nuova Gamma Ypsilon mantiene le caratteristiche distintive del modello: connettività, efficienza e stile. L’offerta include, di serie, alcune dotazioni tecnologiche che semplificano la vita quotidiana, migliorando il piacere di guida e il comfort a bordo e rendendola ancora più attuale e contemporanea.

La connettività della fashion city car si evolve infatti con la radio 7” touchscreen, ora completa di Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless. È dotata inoltre del nuovo caricatore wireless, posizionato sotto la leva del cambio, che consente di ricaricare il proprio smartphone in totale sicurezza e comfort. La telecamera posteriore agevola le manovre di parcheggio per una vera esperienza stress-free.

La nuova Gamma Ypsilon è equipaggiata con la motorizzazione Mild Hybrid che abbina il propulsore benzina 1.0, 3 cilindri, 70cv (51,5 kW) della famiglia Firefly, ad un motore elettrico BSG da 12 volt e una batteria al litio. Efficiente, compatta e accessibile, la nuova Gamma Ypsilon beneficia di tutti i vantaggi di un veicolo ibrido.

Grazie al finanziamento di Stellantis Financial Services, la nuova gamma Ypsilon è offerta a partire da 14.150 € oltre oneri finanziari (anziché 15.950 €). Prezzo di listino 17.650 €.

