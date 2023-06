Cantiere del Pardo Luna Rossa Prada Pirelli: lo storico brand di riferimento nella nautica di lusso a vela e a motore, rinnova la partnership con il team Luna Rossa Prada Pirelli, confermandosi fornitore ufficiale per la 37^ America’s Cup di Barcellona.

Il cantiere italiano, che nel 2023 festeggia i 50 anni di attività, sarà nuovamente a fianco dell’AC75 Luna Rossa questa volta con due modelli dei suoi rinomati brand a motore: il VanDutch 48 e il Pardo Endurance 72.

Dovendo accompagnare uno scafo iconico come Luna Rossa nella sfida sportiva più antica del mondo, sono state scelte due imbarcazioni che, ognuna per la propria mission, rispondono a criteri ben precisi in termini di prestazioni, affidabilità, comfort e design.

Cantiere del Pardo Luna Rossa Prada Pirelli: VanDutch 48 e Pardo Endurance 72

Sebbene differenti nella concezione e nello scopo, VanDutch 48 e Pardo Endurance 72 sono accomunate dal medesimo obiettivo, teso a fornire un prodotto finale d’eccellenza e avanzatissimo, nel rispetto dei valori e della grande tradizione cantieristica del nostro Paese.

Il VanDutch 48, uno tra i primi modelli realizzati da Cantiere del Pardo dopo l’acquisizione, è un’imbarcazione di lusso di 14,60 m ad alte prestazioni, caratterizzato dalle inconfondibili linee sportive firmate Mulder Design e da una motorizzazione potente (2 x Volvo Penta -D11- 725 HP–Shaft Drive) che lo spinge a oltre 35 nodi. Le sue dimensioni permettono di navigare con facilità e sicurezza in qualsiasi situazione, pur garantendo tanto spazio per il relax in coperta e sottocoperta. Già a disposizione del team italiano presso la base di Cagliari, sarà utilizzato principalmente per gli spostamenti veloci dalla banchina al campo di regata, per far respirare agli ospiti l’adrenalina della competizione in sicurezza e comfort.

Il Pardo Endurance 72, ammiraglia dell’omonima linea, è invece un’imbarcazione nuovissima per il brand Pardo Yachts che, dopo essere stata presentata al Salone di Düsseldorf, scenderà in acqua nella primavera 2024 per essere poi consegnata in agosto al team a Barcellona. La barca di 22 metri disegnata da Davide Leone Yacht Design (architettura navale) e da Burdisso&Capponi Yachts&Design (interior) sarà destinata all’hospitality VIP, perché perfettamente in linea con le richieste del team in termini di abitabilità, confort, sostenibilità ed esclusività: l’Endurance 72, infatti, vanta sia una carena ottimizzata per le propulsioni IPS, sia il sistema eco-speed per aumentare le prestazioni limitando i consumi. Gli ospiti a bordo avranno a disposizione raffinati e ampi spazi sociali interni ed esterni, tra i quali un grande fly attrezzato di 27 mq dal quale seguire le regate nel massimo confort e in assenza di vibrazioni e rumori.

