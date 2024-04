Il Nissan Qashqai si rinnova con un design esterno più contemporaneo, interni valorizzati e aggiornamenti tecnologici per una guida più sicura e intuitiva. Tutte le nuove caratteristiche.

A tre anni e mezzo dal debutto della sua terza generazione che ha totalizzato oltre 350.000 vendite in Europa, il Nissan Qashqai si rinnova, potenziando gli elementi che hanno cementato il suo successo. Vediamo insieme tutte le nuove caratteristiche.

Design esterno aggiornato

Il Qashqai si presenta con un’estetica esterna più contemporanea, marcata da linee incisive e un frontale completamente rinnovato per un impatto visuale più forte.

La nuova griglia frontale, ispirata alle armature tradizionali dei samurai, è composta da numerosi elementi tridimensionali in nero lucido, con dettagli in cromo satinato sotto i fari. Questi contrasti si fondono in uno stile moderno che rivisita la caratteristica griglia V-Motion di Nissan. L’abbinamento di elementi verniciati come la carrozzeria e finiture in nero lucido accentua ulteriormente il carattere distintivo del frontale.

Le luci anteriori, con un design affilato, sono migliorate con moduli di illuminazione potenti e luci diurne composte da cinque piccole lenti che riflettono il design della griglia. Per la prima volta, l’indicatore di direzione incorpora luci sequenziali a seconda dell’allestimento, con una novità: il logo “Nissan” illuminato sui bordi esterni. I fanali posteriori conservano la loro forma originale ma sono aggiornati con lenti trasparenti e una nuova disposizione interna delle luci, offrendo una nuance “super red” disponibile con l’allestimento N-Design, che aggiunge un tocco di precisione e modernità. Il profilo boomerang che incornicia il fanale ora integra anche il segnale di direzione.

Nelle versioni di punta, le finiture in nero lucido abbelliscono anche le modanature delle portiere e i passaruota, mentre i nuovi cerchi in lega da 19″ e 20″ sottolineano l’aspetto sportivo del veicolo. La versione N-Connecta include nuovi cerchi da 18″ con una finitura a taglio di diamante.

Si aggiungono tre nuove tinte esterne: Pearl White, con riflessi brillanti, Pearl Black, più profondo del precedente nero, e Deep Ocean, un blu scuro che vira verso il verde acqua a seconda delle condizioni di luce. Le cinque colorazioni, disponibili anche in versione bicolore con tetto nero, offrono un’estetica distintiva.

Interni e finiture rinnovati

Per le versioni di punta, gli interni sono valorizzati da inserti in Alcantara su cruscotto, braccioli, parte superiore della console centrale e ginocchiere, oltre a motivi decorativi vicino al cambio e nuove tappezzerie per i sedili in pelle ed ecopelle trapuntata.

L’allestimento N-Design vanta sedili in pelle nera trapuntata con inserti in Alcantara e la scritta “Qashqai” in rilievo sui poggiatesta.

Una nuova illuminazione ambientale è ora disponibile a partire dalla versione N-Connecta, con LED regolabili in intensità e colore dallo schermo centrale dell’infotainment.

Nuovo allestimento N-Design

La linea del Qashqai si arricchisce con l‘allestimento N-Design, che presenta modanature delle portiere e passaruota verniciati come la carrozzeria e nuovi cerchi in lega da 20″, migliorando così la presenza su strada del veicolo.

Aggiornamenti tecnologici

L’innovazione tecnologica continua a essere un pilastro per Nissan, con nuove implementazioni che rendono la guida del Qashqai più sicura e intuitiva.

L’Around View Monitor è migliorato con funzionalità 3D per una visione più dettagliata di eventuali ostacoli, rendendo le manovre più semplici e sicure. Il sistema di telecamere offre una visuale completa a 360° e può ora memorizzare i punti di parcheggio frequenti, facilitando le manovre in spazi ridotti.

Le funzionalità di assistenza alla guida sono state aggiornate per una maggiore reattività e controllo, inclusa una frenata d’emergenza migliorata e sistemi di avviso per mantenere la corsia e rispettare i limiti di velocità.

Il nuovo Qashqai integra anche la suite Google, che facilita l’interazione digitale e offre servizi come Google Maps e comandi vocali attraverso “Hey Google”, per una guida più concentrata e sicura.

Connettività e Servizi

Il sistema di infotainment è ora arricchito da Google Play, consentendo l’accesso a applicazioni, musica, podcast, e audiolibri direttamente dalla vettura. I Nissan Connected Services includono promemoria per la sicurezza del veicolo e un servizio di monitoraggio in caso di furto.

Inoltre, la compatibilità con Alexa permette di interagire con il sistema smart home direttamente dall’abitacolo, controllando dispositivi domestici, ascoltando notizie o gestendo le previsioni meteo.

e-POWER: Propulsione Elettrificata

e-POWER, il sistema propulsivo elettrificato di Nissan, si distingue nel settore automobilistico per il suo design unico e per il successo che sta ottenendo in Europa dal 2022. Questa tecnologia innovativa combina un motore elettrico, responsabile della trazione, con un motore termico dedicato alla generazione di energia elettrica, evitando la trasmissione diretta della potenza termica alle ruote.

Questa configurazione offre un’esperienza di guida comparabile a quella di un veicolo elettrico puro, caratterizzata da un’accelerazione immediata e fluida, senza la necessità di ricariche elettriche esterne; il rifornimento si effettua semplicemente con benzina.

e-POWER rappresenta la scelta elettrificata ottimale, un’alternativa ai motori diesel e un passo significativo verso una mobilità completamente elettrica. Il sistema è anche noto per le sue emissioni acustiche minime e le vibrazioni ridotte, assicurando un comfort eccezionale e una guida silenziosa.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD