Tutti gli impianti di metano attivi nel 2022 in autostrada per poter fare riforimento in tranquillità senza aver paura di restare senza gas naturale ed essere costretti a viaggiare a benzina.

I distributori metano in autostrada sono in costante aumento rispetto agli anni scorsi. Questo non significa che sia un carburante diffuso: tutt’altro, se consideriamo che il numero di distributori complessivi nel nostro Paese ha quasi raggiunto quota 1.400 impianti.

Seguendo i vostri consigli, abbiamo elencato i distributori per le auto a metano sia in ordine di autostrada e di marcia, sia in ordine di regione. In questo modo è possibile pianificare meglio un viaggio, ed allo stesso modo avere sotto mano i distributori della propria zona.

Per gli amanti delle statistiche possiamo dire che la regione che vanta il numero maggiore di distributori metano in autostrada è la Lombardia con 13, a seguire l’Emilia Romagna con 10 e il Lazio con 7. Sardegna, Calabria, Basilicata, Molise e Abruzzo sono le regioni nelle quali non ci sono distributori metano in autostrada.

C’è inoltre da dire che, nonostante tutto, l’Italia è una delle nazioni più “metanizzate” nel mondo, basta vedere l’elenco e i prezzi delle auto metano 2022 in vendita. Se siete interessati al maggior risparmio, qui l’elenco delle auto a metano 2022 che consumano meno.

Sebbene aggiorniamo periodicamente la lista, nel caso trovaste nuovi distributori, segnalatecelo nel commenti, grazie!

Indice dei contenuti:

Distributori Metano in Autostrada 2021: elenco impianti per autostrada

Ecco si trovano i distributori metano in autostrada, nel nostro elenco completo aggiornato in base al nome dell’autostrada

Autostrada A1 – Autostrada del Sole

San Zenone al Lambro – A1 – Ads San Zenone Ovest

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Somaglia – A1 – Ads Somaglia Ovest

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Parma – A1 – Ads San Martino Est

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Parma – A1 – Ads San Martino Ovest

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Civitella in Val di Chiana – A1 – Ads Badia al Pino Ovest

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Frascati – A1 Dir. Roma Sud – Ads Frascati Ovest

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Gallicano nel Lazio – A1 – Ads Prenestina Est

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Gallicano nel Lazio – A1 – Ads Prenestina Ovest

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

San Nicola la Strada – A1 – Ads S. Nicola Est

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Autostrada A4 – Autostrada Serenissima

Settimo Torinese – A4 – Ads Settimo Torinese Sud

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Roncadelle – A4 – Ads Valtrompia Nord

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Caponago – A4 – Ads Brianza Sud

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Padova – A4 – Ads Limenella Nord

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Dolo – A4 – Ads Arino Ovest

Orario – Feriale: 06:00 22:00 – Prefestivo: 06:00 22:00 – Festivo: 06:00 22:00

Orario – Feriale: 06:00 22:00 – Prefestivo: 06:00 22:00 – Festivo: 06:00 22:00

Dolo – A4 – Ads Arino Est

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Autostrada A5 – Autostrada della Valle d’Aosta

Pollein – A5 – Località Autoporto 33/E

Orario – Feriale: 08:00 18:50 – Prefestivo: 08:00 18:50 – Festivo: 08:00 18:50

Autostrada A7 – Autostrada dei Giovi o Serravalle

Dorno – A7 – Ads Dorno Ovest

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Autostrada A8 – Autostrada dei Laghi

Lainate – A8 – Ads Villoresi Ovest

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Lainate – A8 – Ads Villoresi Est

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Autostrada A11 – Autostrada Firenze-Mare

Sesto Fiorentino – A11- Ads Peretola Nord

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Sesto Fiorentino – A11 – Ads Peretola Sud

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Autostrada A13

Due Carrare – A13 – Ads S. Pelagio Ovest

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Ferrara – A13 – Ads Po Ovest

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Ferrara – A13 – Ads Po Est

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Autostrada A14 – Autostrada Adriatica

Bertinoro – A14 – Ads Bevano Est

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Savignano sul Rubicone – A14 – Ads Rubicone Ovest

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Russi – A14 dir – Ads S. Eufemia Ovest

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Riccione – A14 – Ads Montefeltro Ovest

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Falconara Marittima – A14 – Ads Esino Est

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Modugno – A14 – Ads Murge Est

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Autostrada A18

Misterbianco – A18 -10.150 dir. Sud

Orario – Feriale: 05:00 22:00 – Prefestivo:05:00 22:00 – Festivo:05:00 22:00

Autostrada A19

Termini Imerese – A19 – Ads Caracoli Nord

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Autostrada A22 – Autostrada del Brennero

Nogaredo – A22 – Ads Nogaredo Est

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Campogalliano – A22 – Ads Campogalliano Ovest

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Campogalliano – A22 – Ads Campogalliano Est

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Distributori Metano in Autostrada 2021: gli impianti per regione

Ecco si trovano i distributori metano in autostrada nel nostro elenco aggiornato, per regione.

Val D’Aosta

Pollein – A5 – Località Autoporto 33/E

Orario – Feriale: 08:00 18:50 – Prefestivo: 08:00 18:50 – Festivo: 08:00 18:50

Piemonte

Moncalieri – A55 – Ads Nichelino Nord

Orario – Feriale: 06:00 20:00 – Prefestivo: 06:00 20:00 – Festivo: 06:00 20:00

Nichelino – A55 – Ads Nichelino Sud

Orario – Feriale: 06:00 20:00 – Prefestivo: 06:00 20:00 – Festivo: 06:00 20:00

Orario – Feriale: 06:00 20:00 – Prefestivo: 06:00 20:00 – Festivo: 06:00 20:00

Settimo Torinese – A4 – Ads Settimo Torinese Sud

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Lombardia

Roncadelle – A4 – Ads Valtrompia Nord

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Somaglia – A1 – Ads Somaglia Ovest

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Assago – A50 – Ads Assago

Orario – Feriale: 06:00 21:50 – Prefestivo: 06:00 21:50 – Festivo: 06:00 21:50

Orario – Feriale: 06:00 21:50 – Prefestivo: 06:00 21:50 – Festivo: 06:00 21:50

Lainate – A8 – Ads Villoresi Ovest

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Lainate – A8 – Ads Villoresi Est

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Milano – A51 – Ads Cascina Gobba Est

Orario – Feriale: 06:00 21:50 – Prefestivo: 06:00 21:50 – Festivo: 06:00 21:50

Orario – Feriale: 06:00 21:50 – Prefestivo: 06:00 21:50 – Festivo: 06:00 21:50

San Zenone al Lambro – A1 – Ads San Zenone Ovest

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Caponago – A4 – Ads Brianza Sud

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Dorno – A7 – Ads Dorno Ovest

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Veneto

Due Carrare – A13 – Ads S. Pelagio Ovest

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Padova – A4 – Ads Limenella Nord

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Dolo – A4 – Ads Arino Ovest

Orario – Feriale: 06:00 22:00 – Prefestivo: 06:00 22:00 – Festivo: 06:00 22:00

Orario – Feriale: 06:00 22:00 – Prefestivo: 06:00 22:00 – Festivo: 06:00 22:00

Dolo – A4 – Ads Arino Est

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Trentino Alto Adige

Nogaredo – A22 – Ads Nogaredo Est

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Emilia Romagna

Ferrara – A13 – Ads Po Ovest

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Ferrara – A13 – Ads Po Est

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Bertinoro – A14 – Ads Bevano Est

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Savignano sul Rubicone – A14 – Ads Rubicone Ovest

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Campogalliano – A22 – Ads Campogalliano Ovest

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Campogalliano – A22 – Ads Campogalliano Est

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Parma – A1 – Ads San Martino Est

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Parma – A1 – Ads San Martino Ovest

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Russi – A14 dir – Ads S. Eufemia Ovest

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Riccione – A14 – Ads Montefeltro Ovest

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Toscana

Civitella in Val di Chiana – A1 – Ads Badia al Pino Ovest

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Sesto Fiorentino – A11- Ads Peretola Nord

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Sesto Fiorentino – A11 – Ads Peretola Sud

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Lazio

Frascati – A1 Dir. Roma Sud – Ads Frascati Ovest

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Gallicano nel Lazio – A1 – Ads Prenestina Est

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 –

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

– A1 – Ads Prenestina Est Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00 Gallicano nel Lazio – A1 – Ads Prenestina Ovest

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

– A1 – Ads Prenestina Ovest Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00 Roma – A90 G.R.A. – Ads Casilina Interna

Orario – Feriale: 06:00 24:00 – Prefestivo: 06:00 24:00 – Festivo: 06:00 24:00

– A90 G.R.A. – Ads Casilina Interna Orario – Feriale: 06:00 24:00 – Prefestivo: 06:00 24:00 – Festivo: 06:00 24:00 Roma – A90 G.R.A. – Ads Pisana Interna

Orario – Feriale: 06:00 21:45 – Prefestivo: 06:00 21:45 – Festivo: 06:00 21:45

– A90 G.R.A. – Ads Pisana Interna Orario – Feriale: 06:00 21:45 – Prefestivo: 06:00 21:45 – Festivo: 06:00 21:45 Roma – A91 – Ads Magliana Nord

Orario – Feriale: 06:00 21:50 – Prefestivo: 06:00 21:20 – Festivo: 06:00 21:50

– A91 – Ads Magliana Nord Orario – Feriale: 06:00 21:50 – Prefestivo: 06:00 21:20 – Festivo: 06:00 21:50 Roma – A91 – Ads Magliana Sud

Orario – Feriale: 06:00 22:00 – Prefestivo: 06:00 22:00 – Festivo: 06:00 22:00

Marche

Falconara Marittima – A14 – Ads Esino Est

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Campania

San Nicola la Strada – A1 – Ads S. Nicola Est

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

– A1 – Ads S. Nicola Est Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00 Baronissi – E841 – Ads Baronissi Est

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

– E841 – Ads Baronissi Est Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00 Baronissi – E841 – Ads Baronissi Ovest

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Puglia

Modugno – A14 – Ads Murge Est

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

Sicilia

Termini Imerese – A19 – Ads Caracoli Nord

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

– A19 – Ads Caracoli Nord Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00 Misterbianco – A18 -10.150 dir. Sud

Orario – Feriale: 05:00 22:00 – Prefestivo:05:00 22:00 – Festivo:05:00 22:00

Distributori Metano in Tangenziale 2021: elenco impianti tangenziali Milano, Torino e Roma GRA.

Ecco si trovano i distributori metano nelle tangenziali di Milano, Torino e sul GRA di Roma

Autostrada A50 – Tangenziale Ovest di Milano

Assago – A50 – Ads Assago

Orario – Feriale: 06:00 21:50 – Prefestivo: 06:00 21:50 – Festivo: 06:00 21:50

Autostrada A51 – Tangenziale Est di Milano

Milano – A51 – Ads Cascina Gobba Est

Orario – Feriale: 06:00 21:50 – Prefestivo: 06:00 21:50 – Festivo: 06:00 21:50

Autostrada A55 – Tangenziale di Torino

Moncalieri – A55 – Ads Nichelino Nord

Orario – Feriale: 06:00 20:00 – Prefestivo: 06:00 20:00 – Festivo: 06:00 20:00

– A55 – Ads Nichelino Nord Orario – Feriale: 06:00 20:00 – Prefestivo: 06:00 20:00 – Festivo: 06:00 20:00 Nichelino – A55 – Ads Nichelino Sud

Orario – Feriale: 06:00 20:00 – Prefestivo: 06:00 20:00 – Festivo: 06:00 20:00

Autostrada A90 Grande Raccordo Anulare ROMA

Roma – A90 G.R.A. – Ads Casilina Interna

Orario – Feriale: 06:00 24:00 – Prefestivo: 06:00 24:00 – Festivo: 06:00 24:00

– A90 G.R.A. – Ads Casilina Interna Orario – Feriale: 06:00 24:00 – Prefestivo: 06:00 24:00 – Festivo: 06:00 24:00 Roma – A90 G.R.A. – Ads Pisana Interna

Orario – Feriale: 06:00 21:45 – Prefestivo: 06:00 21:45 – Festivo: 06:00 21:45

– A90 G.R.A. – Ads Pisana Interna Orario – Feriale: 06:00 21:45 – Prefestivo: 06:00 21:45 – Festivo: 06:00 21:45 Roma – A91 – Ads Magliana Nord

Orario – Feriale: 06:00 21:50 – Prefestivo: 06:00 21:20 – Festivo: 06:00 21:50

– A91 – Ads Magliana Nord Orario – Feriale: 06:00 21:50 – Prefestivo: 06:00 21:20 – Festivo: 06:00 21:50 Roma – A91 – Ads Magliana Sud

Orario – Feriale: 06:00 22:00 – Prefestivo: 06:00 22:00 – Festivo: 06:00 22:00

E841

Baronissi – E841 – Ads Baronissi Est

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

– E841 – Ads Baronissi Est Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00 Baronissi – E841 – Ads Baronissi Ovest

Orario – Feriale: 00:00 24:00 – Prefestivo: 00:00 24:00 – Festivo: 00:00 24:00

