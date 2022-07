F1 GP di Austria 2022: orari qualifiche Sprint Race di oggi

Questo weekend in Formula Uno al GP di Austria protagonista la Sprint Race, la seconda delle tre Gare Sprint in programma quest’anno. Quindi oggi Sabato 9 luglio alle 16.30 si correrà la mini gara che decide la griglia di partenza e assegna ben 8 punti al vincitore.

Vediamo allora gli orari del Gran Premio di Austria in TV per vedere la gara in chiaro e in diretta.

Orari TV8 F1 GP Austria qualifiche Sprint Race

Sabato 9 luglio

Ore 19.45: Pre Sprint Qualifying

Ore 20.15: Sprint Qualifying GP Austria

Ore 21.30: Post Sprint Qualifying

Domenica 10 luglio

Ore 16.30: Pre gara

Ore 18.00: GP Austria

Ore 20.00: Post gara

Orari F1 GP Austria SKY e NOW qualifiche Sprint Race

Sabato 9 luglio

Ore 10.30: sprint race F3

Ore 11.30: conferenza stampa team (differita)

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: prove libere 2 F1

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 13.50: qualifiche Porsche Super Cup

Ore 15.45: #skymotori

Ore 16: Paddock Live

Ore 16.30: qualifiche sprint F1

Ore 17.15: Paddock Live

Ore 17.50: sprint race F2

Ore 18.50: Paddock Live Show

Domenica 10 luglio

Ore 8.30: formula race F3

Ore 10: formula race F2

Ore 11.45: gara Porsche Super Cup

Ore 13.30: Paddock Live Gara

Ore 15: Gara F1

Ore 17: Paddock Live

Ore 17.30: Paddock Live – #skymotori

Ore 19: Race Anatomy

