Dodge Charger Daytona EV, le prime immagini su Instagram

In un post su Instagram, il costruttore americano ha svelato le prime immagini della Dodge Charger Daytona EV, ovvero modello di serie della Dodge Daytona SRT Concept presentata negli scorsi anni e prima auto elettrica.

Ancora non si vede molto, anche se l’auto è ormai definitiva e Dodge sembra aver risolto alcune problematiche riscontrate dopo i primi feedback degli appassionati alla sola idea della riproduzione del suono.

Cosa sappiamo della Dodge Charger Daytona EV

Il modello in generale ripropone le linee della concept car, dalla quale non si discosta molto, omaggiando le Dodge del passato e rimanendo una tipica muscle car del marchio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dodge (@dodgeofficial)



All’anteriore, quindi fari sottili e rettangolari, uniti al centro da una sottile linea LED e da quello che sembra essere un nuovo logo, anch’esso LED. L’auto ha configurazione tre porte, con coda relativamente corta e ampio lunotto inclinato.

Tipiche di Dodge sono le forme squadrate e muscolose, così come il posteriore rettangolare molto simile alla generazione attuale, con fari infossati e regolari, sempre connessi al centro, e sulla stessa fascia posteriore compare anche la scritta Daytona, che quindi conferma il nome anche nel modello di serie.

Potrebbe essere non solo elettrica

Le foto mostrate sono della Daytona EV, ed è la stessa Dodge a confermarlo, ma la nuova vettura potrebbe non essere solo elettrica. Alcune voci, che tuttavia rimangono tali, sembrano insistere su una versione biturbo I6 in alternativa all’elettrica, che quindi unirebbe la Dodge a Maserati e Alfa Romeo nel proporre le loro supercar in entrambe le versioni.

Ad ogni modo, Dodge, essendo parte di Stellantis, continua a confermare la volontà di diventare produttore esclusivo di vetture elettriche.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD