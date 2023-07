C’è un misterioso prototipo Ferrari camuffato avvistato in Germania

C’è un prototipo Ferrari che gira per le strade tedesche. Sono stati segnalati avvistamenti, dei quali uno nelle foto spia di oggi. Ebbene, si tratta del prototipo dell’erede de LaFerrari, ovvero la Ferrari F250, ammesso che si chiamerà davvero così visto che F-250 è uno dei pick-up prodotti da Ford sulla base del celeberrimo F-150.

Ma andiamo oltre, perchè da una prima occhiata possiamo osservare come prototipo in fase di test ha preso in prestito alcuni elementi dalla 296 e della SF90. Se le alcuni dettagli della F250 appaiono ancora in uno stato grezzo, è altrettanto vero che possiamo intuire l’approccio adottato nello sviluppo di questo veicolo.

Non sorprende, pertanto, notare la presenza di un imponente alettone fisso nella parte posteriore, simile a quello montato sulla recente SF90 XX stradale. Inoltre, le numerose prese d’aria strategicamente posizionate fanno pensare all’impiego di un’impressionante forza aerodinamica e a un powertrain elettrificato, come suggerito anche dagli adesivi presenti sul posteriore della vettura.

Nel campo delle ipotesi, è possibile che l’abitacolo della F250 sarà integrato in una monoscocca realizzata in carbonio, con la coda che richiama il design di un prototipo da pista. Il diffusore posteriore presenta dimensioni mai viste su una Ferrari di serie, mentre due terminali di scarico finti sono stati utilizzati per distogliere l’attenzione dall’impianto di scarico effettivo, probabilmente gestito attraverso uno sfogo centrale. La F250 si configurerà quindi come una “wing car”, un modello in cui l’aerodinamica costituirà l’elemento cardine per garantire prestazioni superiori rispetto ai suoi illustri predecessori.

Si pensa che la F250 farà uso di un powertrain derivato dalla Ferrari 499P, un’ulteriore evoluzione della filosofia motoristica adottata dalla casa di Maranello. I rumors dicono che la F250 potrebbea dottare un motore V6 biturbo derivato dalla 296, accompagnato da un sistema ibrido plug-in. Questo garantirebbe ai fortunati possessori un’esperienza di guida emozionante, all’altezza della leggendaria 24 Ore di Le Mans, con valori di potenza e coppia estremamente elevati. Mentre la 296 stradale si ferma a 830 CV, la 499P raggiunge quasi i 1.000 CV, sebbene sia limitata da specifiche normative. La F250 andrà oltre? Nulla di confermato, ovviamente, visto che siamo nel campo delle ipotesi.

L’ultimo dettaglio riguarda l’adesivo con una telecamera stilizzata, che avvisa chi è nei dintorni che l’auto farà delle riprese a scopo di test. Adesivo che solitamente non viene utilizzato in Italia, ma che pare essere obbligatorio in Germania.

