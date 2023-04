Le foto spia della Maserati Grecale Folgore intorno a Modena

Proprio mentre a Shanghai veniva presentata in anteprima mondiale, sull’A1 tra Modena e Reggio Emilia abbiamo avvistato quella che sembrava essere la Maserati Grecale Folgore, ovvero la variante completamente elettrica dell’ultimo SUV del tridente.

La vettura si vede pesantemente camuffata, ma riconoscibile nei dettagli, e sembra già in una fase avanzata di test.

Maserati Grecale Folgore, la più potente

Non siamo certi fosse la Folgore, anche se diversi indizi lo lasciavano intendere. Prima di tutto, perché tutte le varianti della versione a motore endotermica sono già uscite e non sappiamo al momento esserne previste altre.

Secondo, dalle foto possiamo vedere che il posteriore manca dei tubi di scarico che condizionano le altre vetture, soprattutto la Trofeo. Terzo, anche se non siamo riusciti a fotografarla, la griglia anteriore, per quanto sempre a listelli verticali con il grande logo al centro, era chiusa, cosa che più di tutte distingue la Folgore dalle altre.

Presentata come detto al Salone di Shanghai, quest’anno finora il più grande e importante per numero di novità presentate, la Grecale Folgore è il primo SUV elettrico del marchio e la versione più potente della gamma. Avrà due motori elettrici per oltre 500 CV di potenza e 800 N/m di coppia, e una batteria da 105 kWh con supporto alla tensione a 800 Volt che consentirà una ricarica molto veloce.

Non male per una piattaforma, la Giorgio qui pesantemente modificata, che non è nativa elettrica.

