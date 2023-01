Le foto spia della Polestar 4 avvistata in Cina per la prima volta

Alcuni media internazionali hanno pubblicato le prime foto spia della Polestar 4, avvistata in Cina camuffata ma riconoscibile nelle forme.

Si tratta del quarto modello del marchio, un SUV-coupé elettrico che sembra una versione rialzata della Polestar 2 che abbiamo provato la scorsa estate, e la cui pre-produzione inizierà nel marzo 2023 Ningbo. Il debutto è atteso tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024.

Cosa c’è da sapere su Polestar 4

Paradossalmente, sappiamo più dettagli estetici della Polestar 5, la berlina ad alte prestazioni che arriverà nel 2025 e versione di serie della concept car Precept, rispetto alla Polestar 4, che in tutte le foto ufficiali viene mostrata nascosta da un telo.

Comunque, la Polestar 4 nasce sulla piattaforma PMA di Volvo che dà vita ai modelli Volvo EX90 e Polestar 3, derivata dalla SEA di Geely su cui sorgono Smart #1, Lotus Eletre e Zeekr 001 e 009. Disporrà di quattro ruote motrici e godrà di un’autonomia fino a 600 km su ciclo WLTP, vicina sia alla Polestar 3 che alla rinnovata Polestar 2, che sarà lanciata insieme a lei nel 2024.

Dalle foto spia, sembra che la Polestar 4 non sia una versione sportiva della 3, quanto più una versione SUV della 2. È più bassa della Polestar 3, più aerodinamica e anche leggermente più piccola, con dimensioni tra i 4,8 e i 4,9 metri. Come la 3, però, eredita dalla Polestar Precept i nuovi fari divisi, sempre ispirati al martello di Thor, mentre gli specchietti retrovisori sono “veri” non telecamere.

Ovviamente non possiamo parlare di prezzi, ma dal momento che si pone in concorrenza con la Tesla Model Y dovrebbe avere una fascia di prezzo in Cina tra i 259.900 e i 359.900 yuan, ovvero tra i 37.000 e i 50.000 €.

Considerando però che in Italia la Polestar 2 parte da 55.000 €, è probabile che il prezzo di listino italiano non sarà inferiore ai 60.000 €.

—–

