Polestar 2 2024: la compatta premium EV presenta un nuovo frontale high-tech che riflette il design presentato in anteprima da Polestar 3, con incrementi sostanziali di performance, grazie a nuovi motori elettrici e a batterie sempre più potenti, miglioramenti nella sostenibilità e, per la prima volta su una Polestar, la trazione posteriore.

La SmartZone debutta su Polestar 2, a testimonianza della natura sempre più high-tech dei veicoli Polestar. Come per Polestar 3, la SmartZone ospita alcune degli elementi di sicurezza più importanti, come la telecamera anteriore ed il radar a medio raggio. I cerchi in lega forgiati da 20 pollici del Performance Pack sono stati aggiornati per allineare Polestar 2, nella sua espressione più sportiva, con Polestar 3.

Polestar 2 2024: nuovi motori

I motori elettrici e gli inverter di nuova generazione sono montati su tutte le varianti di Polestar 2, offrendo un sostanziale aumento dell’efficienza e delle prestazioni. Le varianti single-motor diventano a trazione posteriore, e sono alimentate da un motore a magneti permanenti di nuova concezione e da un inverter al carburo di silicio.

Il nuovo motore ha una potenza fino a 220 kW (aumentata dai 170 kW iniziali) ed è ottimizzato per ottenere la massima efficienza e disporre di una coppia elevata (490 Nm, da 330 Nm) per aumentare ulteriormente le prestazioni dinamiche della vettura. Lo scatto da 0 a 100 km/h è stato ridotto di 1.2 secondi, arrivando a 6.2 secondi.

La versione dual-motor è ora dotata di una trazione posteriore che aumenta il piacere di guida e le prestazioni grazie a un assetto della trasmissione e a un rapporto di coppia completamente riequilibrati. Il nuovo motore posteriore è quindi la fonte di trazione primaria, supportato sull’asse anteriore da un nuovo motore asincrono. Ciò consente una maggiore potenza totale del sistema di 310 kW e 740 Nm (rispetto ai 300 kW e 660 Nm originari), una trazione notevolmente migliorata, una maggiore efficienza complessiva e prestazioni più elevate: lo 0-100 km/h viene raggiunto in 4,5 secondi. In un’ottica di efficienza, il motore anteriore può ora essere completamente disinserito quando non è necessario. Quando il conducente necessità di una maggiore potenza, il motore anteriore si riattiva istantaneamente e agevolmente.

Con il Performance Pack opzionale, invece, la potenza sale fino a 350 kW, con un tempo di scatto da 0 a 100 km/h di soli 4,2 secondi. L’aumento della potenza, delle prestazioni e del piacere di guida è disponibile anche con l’aggiornamento del software di performance over-the-air, scaricabile per tutte le auto con Long range Dual motor idonee.

Polestar 2 202: autonomia e ricarica

Tutte le versioni di Polestar 2 sono dotate di batterie agli ioni di litio potenziate, con un impatto positivo sull’efficienza e la capacità, ad esempio in relazione ai tempi di ricarica. Le versioni Long-range sono ora dotate di batterie CATL da 82 kWh con 27 moduli. La batteria per le versioni standard mantiene una capacità di 69 kWh con 24 moduli ed è fornita da LG Chem.

Le batterie aggiornate beneficiano della riprogettazione dell’unità di scollegamento della batteria, di barre collettrici migliorate e di una composizione chimica delle celle migliorata, che consentono velocità di carica più elevate, fino a 205 kW DC per le batterie Long range e 135 kW per la batteria Standard-range.

L’autonomia è aumentata per tutte le versioni grazie alle batterie più grandi e al loro miglioramento, e anche grazie all’ottimizzazione nell’erogazione di potenza da parte dei motori più potenti. La funzione di disconnessione del motore anteriore sulla variante Long range Dual motor è particolarmente efficace per massimizzare l’autonomia, che ora raggiunge i 592 km WLTP, con un significativo aumento di 105 km.

La versione Standard range Single motor è ora in grado di percorrere fino a 518 km WLTP, con un aumento di 40 km, mentre la variante Long range Single motor può ora raggiungere i 635 km WLTP, con un aumento di 84 km.

L’equipaggiamento di serie

L’equipaggiamento di serie della Polestar 2 è stato rivisto per aumentarne il valore complessivo e la convenienza. Le funzioni Driver Awareness sono ora di serie, tra cui il Blind Spot Information System con supporto allo sterzo, il Cross Traffic Alert con supporto alla frenata e il Rear Collision Warning and Mitigation, oltre alla telecamera surround a 360 gradi e agli specchietti retrovisori esterni a oscuramento automatico. Anche il caricatore del cellulare wireless diventa di serie su tutte le versioni.

La Polestar 2 model year 2024 sarà ordinabile dal 28 febbraio 2023. Le prime consegne sono previste per il terzo trimestre del 2023. I prezzi partono da 55.800 €.

—–

