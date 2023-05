Varianti sportive della gamma Audi Q8 e-tron, Audi SQ8 e-tron e Audi SQ8 Sportback e-tron, evoluzione di Audi e-tron S e Audi e-tron S Sportback, possono contare su di un marcato incremento dell’autonomia, con miglioramenti sino a oltre 90 chilometri, 170 kW di potenza massima di ricarica, 20 kW in più rispetto alla precedente generazione, e una nuova batteria caratterizzata da un aumento della capacità del 20%. Un upgrade a tutto campo per i suv sportivi elettrici che ora debuttano a listino negli allestimenti SQ8 e-tron e sport attitude.

Audi SQ8 e-tron e Audi SQ8 Sportback e-tron: ricarica a 170 kW in DC

Audi SQ8 e-tron e Audi SQ8 Sportback e-tron possono contare su tre motori asincroni, due in corrispondenza dell’assale posteriore, in grado di erogare 503 CV e 973 Nm di coppia. Valori nettamente superiori (+95 CV e + 309 Nm) rispetto ad Audi Q8 55 e-tron quattro, sino ad oggi la variante più performante della gamma Audi Q8 e-tron.

Le vetture scattano così da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi – 1,1 secondi più rapidamente di Audi Q8 55 e-tron quattro – raggiungendo la velocità massima autolimitata di 210 km/h. Cresce l’autonomia WLTP che ora raggiunge i 458 chilometri per la variante suv (+85 km rispetto ad Audi e-tron S) e i 471 chilometri per la versione suv coupé (+93 km rispetto ad Audi e-tron S Sportback).

Analogamente alle varianti già in gamma, ovvero Audi Q8 e Q8 Sportback 55 e-tron quattro da 408 CV e 50 e-tron quattro da 340 CV, le versioni S si avvalgono, come accennato, di una batteria dalla capacità superiore rispetto al passato. I suv sportivi possono infatti contare su 114 kWh (106 kWh netti): 19 kWh nominali in più. Rifornendo presso la rete HPC, ricaricano in corrente continua (DC) con una potenza massima di 170 kW: 20 kW aggiuntivi rispetto alla precedente generazione. È così possibile ricaricare la batteria dal 10% all’80% in circa 31 minuti, ottenendo in 10 minuti un incremento del range pari a 104 chilometri WLTP. Le vetture possono essere rifornite in corrente alternata (AC) con potenze massime di 11 o 22 kW; quest’ultima opzione di serie per le varianti sport attitude.

Audi SQ8 e-tron e Audi SQ8 Sportback e-tron: caratteristiche

Audi SQ8 e-tron e Audi SQ8 Sportback e-tron si avvalgono, similmente alle varianti già in gamma, di una profonda rivisitazione delle linee rispetto alla precedente generazione. L’estetica S dedicata, fortemente caratterizzata dai pacchetti look alluminio e look nero, è di serie. Il frontale si contraddistingue per l’imponente single frame ottagonale con griglia dal design inedito.

La cornice, denominata “shark frame”, si estende sino alla base dei proiettori ed è disponibile in grigio Platino con elementi a contrasto in grigio Selenite o, a richiesta, in configurazione total black. Ulteriori novità sono costituite dalla luce di proiezione a tutta larghezza tra i gruppi ottici, optional, chiamata a sottolineare l’impronta a terra della vettura e dalle nuove tinte grigio Magnete, grigio Chronos, blu Ultra e rosso Soneira.

I paraurti ristilizzati e la nuova corporate identity del Brand, caratterizzata dal design bidimensionale dei quattro anelli e dalla denominazione del modello con lettering Audi in corrispondenza dei montanti B, sono condivisi con il resto della gamma Audi Q8 e-tron.

Quanto agli interni, i sedili sportivi a regolazione elettrica, incluso il supporto lombare a quattro vie, sono di serie così come i rivestimenti in microfibra Dinamica/pelle, il selettore della trasmissione, i listelli sottoporta e il volante impreziositi dalla punzonatura del logo S. L’esclusività di entrambi i modelli S può essere ulteriormente sottolineata optando per l’inedito pacchetto cuciture in rosso Audi Sport e per le finiture in carbonio delle calotte dei retrovisori laterali e degli inserti alla plancia. Questi ultimi disponibili anche in materiale sintetico derivato dalle bottiglie in PET riciclate.

Audi SQ8 e-tron e Audi SQ8 Sportback e-tron in configurazione sport attitude sono equipaggiate di serie con i proiettori a Led Audi Matrix con indicatori di direzione dinamici. A richiesta sono disponibili i proiettori Led Digital Matrix evoluti, al vertice dell’illuminotecnica dei quattro anelli.

Sono inclusi sin dall’allestimento SQ8 e-tron il riconoscimento della segnaletica e la telecamera posteriore, mentre le varianti sport attitude si avvalgono di primo equipaggiamento del pack assistenza plus che include i pacchetti Tour e City, l’assistenza al parcheggio con park assist plus oltre alla chiave comfort con sbloccaggio del portellone mediante sensori. L’esclusività dell’allestimento sport attitude è ulteriormente ribadita da dotazioni di pregio quali il pacchetto illuminazione diffusa multicolore, il Bang & Olufsen Premium Sound System con suono tridimensionale, la climatizzazione automatica comfort a quattro zone, il riscaldamento potenziato, il tetto panoramico in vetro e i cerchi in lega da 21 pollici.

Audi SQ8 e-tron e Audi SQ8 Sportback e-tron partono rispettivamente da 104.550 euro e da 106.850 euro. Da 122.000 euro e da 124.300 euro per le varianti sport attitude in configurazione SUV e Sportback.

