Re Carlo III rifiuta l’offerta di Heathrow di intitolare il Terminal 5 in suo onore

Re Carlo III ha recentemente rifiutato l’offerta dell’Aeroporto di Heathrow di intitolare il Terminal 5 in suo onore, temendo che ciò avrebbe mandato un messaggio sbagliato alla luce del suo impegno per la salvaguardia dell’ambiente.

Secondo quanto riportato dal Times, l’aeroporto di Heathrow aveva fatto questa richiesta in vista dell’incoronazione del Re, prevista per il mese prossimo, ma Buckingham Palace è intervenuto coinvolgere i ministri del governo britannico per respingere l’idea.

La visita più recente di Re Carlo al Terminal 5 risale al 2018, quando era ancora Principe di Galles, e in quell’occasione aveva incontrato diversi lavoratori dell’aeroporto e il cane anti-bomba per celebrare il decimo anniversario del terminal. Inoltre, si era anche seduto al posto del capitano di un Boeing 787 Dreamliner di British Airways per approfondire le proprie conoscenze sulle tecnologie a basso consumo di carburante delle linee aeree.

L’ultimo terminal dell’aeroporto di Heathrow ad essere stato intitolato a un monarca regnante risale al 2013, quando il Terminal 2 è stato intitolato “The Queen’s Terminal” in onore della Regina Elisabetta II.

Secondo alcune fonti citate sempre dal Times, il Re era meno entusiasta dell’idea rispetto alla madre, la Regina Elisabetta II, di avere un terminal dedicato in suo onore. L’idea della nuova intitolazione è nata all’inizio del 2023, quando è stata inviata la richiesta ufficiale al governo ed a Buckingham Palace per intitolare il Terminal 5 a Re Carlo. Tra le motivazioni, i legami di lunga data tra il sovrano e l’aeroporto. Scivolone politico e mediatico, perchè Buckingham Palace ha prontamente respinto l’idea, sostenendo che Carlo non avesse legami così stretti con Heathrow.

Operazione di facciata? Forse si, forse no, ma la decisione del re Carlo III di rifiutare l’onore conferitogli dall’aeroporto di Heathrow in virtù delle sue idee ambientaliste, dimostra ancora una volta l’impegno del sovrano per la tutela dell’ambiente e delle cause sociali.

