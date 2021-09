Andiamo alla scoperta di uno dei limiti di velocità meno conosciuti, ma non meno importante degli altri.

Il limite minimo di velocità è in vigore in Italia essendo stato pensato per migliorare la sicurezza stradale. Molti pensano sia improbabile essere multati per viaggiare lentamente, ma è bene sapere che esistono sanzioni comprendenti multe e possibili sospensioni della patente.

Vediamo come stanno le cose. Il Codice della Strada tramite due due articoli chiarisce in maniera esemplare quanto sia importante non superare i limiti di velocità così come non viaggiare troppo lentamente per evitare la congestione delle strade e la sicurezza alla guida. Ecco perché sono previste anche alcune sanzioni.

Il Codice della Strada nell’art. 141 specifica divieto e sanzione del limite minimo di velocità:

6. Il conducente non deve circolare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione.

11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168.

Il limite minimo di velocità viene poi specificato meglio nell’art. 142, dove si specifica che:

2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l’applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Da questo si evince come non esista un limite prefissato per legge. Devono essere invece gli enti proprietari della strada, come accade nel caso delle autostrade, a fissare la velocità soglia sotto la quale non è possibile circolare. A questo punto diventa evidente come il limite minimo di velocità sia anche un divieto di accesso alla strada, che solitamente viene espresso con un limite minimo di cilidrata.

Qual è il cartello del limite minimo di velocità

Il limite minimo di velocità è sempre indicato come segnale d’obbligo, ovvero un cartello rotondo blu con indicata in bianco la velocità in km/h, sotto alla quale non è permessa la circolazione.

Deve anche essere indicato successivamente la fine del limite, con lo stesso segnale d’obbligo blu barrato con una linea rossa.

