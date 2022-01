Tutti i limiti di velocità compreso il 5% di tolleranza stabilito per legge

Sappiamo che ogni limite di velocità ha un 5% di tolleranza: quali sono allora i veri limiti di velocità su strade e autostrade? Pubblichiamo la scheda aggiornata comprensiva delle tolleranze previste dal codice della strada stilata dall’ASAPS con i veri limiti di velocità e le relative tolleranze.

Le sanzioni, il prelievo dei punti, gli avvertimenti e consigli sulle reali conseguenze per chi supera i limiti di velocità, in autostrada, sulle statali e nei centri abitati. Quindi, se avete il piedino pesante, sopratutto quando viaggiate in autostrada, date un’occhiata alla tabella con i veri limiti di velocità strade. Vi renderete conto delle sanzioni e dei punti patente che potreste perdere.

Quanto è la tolleranza prevista dalla legge?

Le sanzioni sono applicate dopo la legge 160 del 2 ottobre 2007 e la nuova fascia oltre 40 e fino a 60 km/h, aggiornati con gli aumenti introdotti dalla della legge 15 luglio 2009, n. 94 e, da ultimo, con le modifiche introdotte dalla legge 29 luglio 2010 (n. 120, pubblicata in G.U. n. 175 del 29.07.2010), con l’applicazione del 5% di tolleranza e i punti sottratti dalla patente.

Sanzioni adeguate agli aumenti ISTAT introdotti dal DM interministeriale in vigore dal 1° gennaio 2019.

Veri limiti di velocità comprensivi di tolleranza e le multe in base alla velocità

La tabella mostra le sanzioni amministrative i punti della patente detraibili ai fini della sospensione della patente di guida (CLICCATE SULL’IMMAGINE PER INGRANDIRLA):

