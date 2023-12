Se il valore dell’autonomia di un’auto elettrica è stimato, può capitare che alcuni modelli superino quelli indicati dal ciclo di omologazione. In Europa usiamo il ciclo di test WLTP, negli USA usano EPA.

L’EPA, l’Agenzia Ambientale Statunitense, utilizza un metodo di test che tende ad essere più rigoroso e più vicino alle condizioni di guida reali. Questo metodo prende in considerazione vari fattori come l’uso del climatizzatore, le velocità autostradali e la guida urbana. Di conseguenza, i valori di autonomia stimati dall’EPA sono spesso inferiori, ma più rappresentativi dell’esperienza di guida quotidiana.

Il WLTP, introdotto nell’Unione Europea, mira a fornire dati più realistici rispetto al precedente ciclo NEDC (New European Driving Cycle). Questo metodo è più recente e prende in considerazione condizioni di guida varie, ma tende a essere meno severo dell’EPA, specialmente per quanto riguarda le velocità autostradali e l’uso di accessori come l’aria condizionata. Di conseguenza, le stime di autonomia WLTP sono generalmente più ottimistiche.

Consumer Reports ha esaminato le prestazioni reali di diverse auto elettriche, confrontandole con le stime di autonomia fornite dall’EPA. I risultati offrono una visione dettagliata sulle capacità effettive di questi veicoli. I test sono stati effettuati in condizioni autostradali, dove gli EV tendono a essere meno efficienti rispetto alla guida urbana. Le prove sono state condotte con veicoli impostati con velocità di crociera e modalità Eco, viaggiando a 70 mph (circa 113 km/h), in un range di temperature tra 70° e 90° F (21°- 32° C).

C’è chi ha meno autonomia del dichiarato

Il Ford F-150 Lightning e il Lucid Air hanno mostrato significative riduzioni di autonomia rispetto alle stime EPA, rispettivamente di 50 miglia (80 km) e 40 miglia (64 km). Anche la Tesla Model S ha evidenziato una riduzione, con 39 miglia (62 km) in meno rispetto alla stima EPA. Altre auto elettriche, come l’Audi Q4 e la Hyundai Ioniq 6, hanno avuto riduzioni di autonomia fino a 20 miglia (32 km).

E c’è chi ne ha di più

Alcune auto, come la Mercedes-Benz EQE sedan hanno invece superato le stime EPA, aggiungendo 72 miglia (116 km) all’autonomia prevista. I modelli EV di BMW, come la i4 e la iX, hanno anche superato le aspettative, aumentando l’autonomia rispettivamente di 47 miglia (75 km) e 46 miglia (74 km) così come Rivian R1T, 20 miglia (32 km) , Volkswagen ID.4 13 miglia (20,8 km), Hyundai Ioniq 5 11 miglia (17,6 km), Genesis GV60 e Kia EV6 con un aumento di tre miglia (4,8 km).

E quindi? Chi ha ragione?

Questo studio sottolinea come l’autonomia degli EV possa variare notevolmente a seconda delle condizioni di guida. I dati emergenti da questa ricerca sono interessanti per i consumatori, poiché possono influenzare significativamente la riduzione dell’ansia legata all’autonomia. Si tratta di un terreno ancora poco esplorato, che sicuramente in futuro produrrà dei cicli di omologazione sempre più vicini alla realtà.

Copyright Image: Sinergon LTD