Dwyane Wade Versace Eyewear: in fatto di carisma ed eccellenza, Dwyane Wade è un campione nato, sono proprio questi gli elementi che lo accomunano al look e all’attitudine Versace, che l’ex cestista esprime appieno come testimonial della nuova campagna eyewear Versace Men.

L’illustre fotografo Mario Sorrenti esalta il carattere innato di Dwyane in una serie di immagini che infondono linfa vitale ai modelli Versace Eyewear, sottolineando il design preciso e i dettagli grintosi di tre nuove proposte.

Dwyane Wade Versace Eyewear: il video della campagna

Con un’intrigante reinterpretazione della leggendaria Medusa, il nuovo occhiale da sole maschile infonde nuova vita ad alcuni dei dettagli più iconici del brand. La Medusa goffrata applicata sul ponte si abbina a una seconda Medusa sull’asta, entrambe montate su una placchetta quadrata dai toni a contrasto per un effetto indiscutibilmente raffinato e stiloso.

La palette cromatica, anch’essa accattivante, consiste di montature dorate con il logo dorato della Medusa su una placchetta nera o bianco ottico, completate da lenti grigio scuro.

Il backstage video della campagna Versace Eyewear



Il potere ipnotico della Medusa investe una dinamica montatura pilot contraddistinta da una struttura classica, arricchita però dall’inconfondibile personalità Versace.

Meduse goffrate dai toni a contrasto approdano sul ponte e su un’apposita placchetta in corrispondenza dell’asta. Il magnetismo del modello è ulteriormente enfatizzato dagli stilosi accostamenti cromatici: aste canna di fucile o dorate con decorazioni nere si uniscono a lenti grigio scuro.

La Medusa è protagonista indiscussa di questo occhiale da vista in metallo, come dimostra il simbolo Versace applicato alle aste. Le linee geometriche sono la caratteristica chiave di questo modello navigator, disponibile nelle accattivanti tonalità del canna di fucile, dell’oro e del nero-oro.

