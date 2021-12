Come fare il passaggio di proprietà quando si vende o si compra un'automobile o una moto

Vediamo come fare il passaggio di proprietà auto e moto, analizzando i costi e le procedure da effettuare facendo tutto da soli per risparmiare, oppure presso le agenzie per non perdere tempo prezioso. Ricordiamo che il passaggio di proprietà è un atto indispensabile quando si acquista un’auto o una moto usata. Per questo motivo è importante sapere come funziona il passaggio di proprietà, e quanto costa con esempi per le maggiori città italiane.

I contenuti dell’articolo:

I documenti necessari

Per il passaggio di proprietà sono necessari questi documenti, dei quali consigliamo in ogni caso una fotocopia.

documento d’identità di chi vende l’automobile

documento di identità e il codice fiscale del compratore

carta di circolazione, ovvero il famoso libretto dell’auto.

il Certificato di Proprietà (CdP), comunemente Foglio Complementare, anche in formato digitale (CdPD) dell’automobile

il modulo TT2119 per la richiesta di aggiornamento del libretto di circolazione e che è scaricabile a questo link

Come funziona il passaggio di proprietà auto

Esistono diverse modalità, ed è possibile scegliere l’ufficio presso il quale si è più comodi oppure presso il quale si ottiene un maggior risparmio:

Con il Certificato di Proprietà, o Foglio Complementare, si può andare in Comune, oppure presso gli uffici provinciali della ex MCTC, presso uffici provinciali dell’ACI oppure più comunemente presso le agenzie abilitate. Sarà necessario firmare il passaggio di proprietà ma anche l’aggiornamento dei dati riportati sul libretto di circolazione.

Per il passaggio di proprietà in Comune, è necessario farsi autenticare precedentemente la firma e pagare 16 € tramite marca da bollo. Ci saranno 60 giorni di tempo per chiedere il nuovo Certificato di Proprietà ed aggiornare la carta di circolazione.

tramite marca da bollo. Ci saranno per chiedere il nuovo Certificato di Proprietà ed aggiornare la carta di circolazione. In Motorizzazione è possibile fare il passaggio di proprietà auto ed autenticare la firma, ed in questo caso sarà da effettuare contemporaneamente all’autentica. Anche in questo caso ci saranno 60 giorni di tempo per chiedere il nuovo Certificato di Proprietà ed aggiornare la carta di circolazione.

Presso le agenzie abilitate, più semplicemente si dovranno portare i documenti e firmare contestualmente la modulistica. L’agenzia ovviamente applicherà i propri costi, ma rispetto ai metodi fai da te si guadagna tempo e denaro necessario a tutti gli spostamenti.

Quanto costa il passaggio di proprietà auto

Qui sotto l’elenco dei costi fissi, che ammonta ad 85,20 €.

Emolumento ACI PRA: 27,00 €

Imposta di bollo per trascrizione al PRA: 32,00 €

Imposta di bollo per aggiornamento della Carta di Circolazione: 16,00 €.

Diritti ex MCTC: 10,20 €

A questi costi per il passaggio di proprietà, si deve aggiungere l’Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT), Questa imposta varia per provincia di residenza e varia a seconda della potenza del veicolo, espressa in kW o CV.

Qui sotto alcuni esempi di costi, alle quali potranno essere aggiunte le tariffe applicate dalle Agenzie di Pratiche Auto, generalmente attorno ai 150 €.

Esempi: il costo passaggio di proprietà di una Fiat Panda a Milano, Roma, Napoli

Fiat Panda: 51 kW

Costi fissi: 85.20 €

IPT: 150.81 €

Maggiorazione IPT: 45.24 €

Totale passaggio di proprietà: 281.25 €

Costo passaggio di proprietà di una Lancia Ypsilon a Milano, Roma, Napoli

Lancia Ypsilon: 51 kW

Costi fissi: 85.20 €

IPT: 150.81 €

Maggiorazione IPT: 45.24 €

Totale costo passaggio di proprietà: 281.25 €

Costo passaggio di proprietà di una Renault Clio a Milano, Roma, Napoli

Renault Clio 3 cilindri 1.0: 74 kw

Costi fissi: 85.20 €

IPT: 259.88 €

Maggiorazione: 77.96 €

Totale costo passaggio di proprietà: 423,04 €