Custom Line 106 2023: un nuovo yacht è sceso in acqua, ad Ancona, presso la Ferretti Group Superyacht Yard, alla presenza di tutti i dipendenti del cantiere. Il quattordicesimo scafo di Custom Line 106’ nasce dal Dipartimento Engineering di Ferretti Group, a cui si affianca la maestria di Francesco Paszkowski Design per la progettazione del design degli esterni e degli interni.

Custom Line 106 2023: caratteristiche

Per l’interior si conferma strategico il ruolo del Custom Line Atelier, che ha lavorato in costante rapporto diretto con il cliente, per interpretarne i desiderata di stile. Il profilo elegante e nobile di questo superyacht è caratterizzato da linee tese che lo attraversano da poppa a prua, dagli oltre 200 m² di spazi esterni interconnessi tra loro, e dall’abbattimento dei confini tra interno ed esterno, grazie alla presenza di ampie finestrature e altezze interne che superano i 2 metri.

Il design delle aree esterne e interne del nuovo Custom Line 106’ è caratterizzato dall’uso di colori chiari e neutri, con tonalità che spaziano dal grigio a diverse nuances di beige, bronze e golden brown, perfette per esaltare l’effetto della luce naturale negli interni e, di conseguenza, la luminosità degli spazi.

Gli arredi sono stati realizzati secondo i desideri dell’armatore, in collaborazione con i più importanti brand di design, utilizzando anche materiali pregiati e raffinati, come il marmo Calacatta Oro Vagli, il cuoio e il legno laccato con effetto matt. Il fascino raffinato dei dettagli, scelti e curati con dedizione, rende l’ambiente ancora più elegante e dinamico, offrendo un’esperienza di navigazione indimenticabile, autentica e di massimo comfort per l’armatore e gli ospiti a bordo.

Questo varo, il quarto di Custom Line da inizio anno, passa il testimone ad un periodo che vedrà scendere in mare, tra fine aprile e fine maggio, ben 6 superyacht dai 30 ai 43 metri.

