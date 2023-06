Nuovo varo per Custom Line, che ha visto scendere in acqua il quattordicesimo scafo della linea dislocante: Custom Line Navetta 30 My Ayshe, presso la Ferretti Group Superyacht Yard di Ancona. Tra gli applausi dell’armatore e dei dipendenti del cantiere, è sceso in mare un nuovo capolavoro di design e di eleganza sofisticata che coniuga navigabilità, comfort, sicurezza e personalizzazione.

Custom Line Navetta 30 My Ayshe: caratteristiche

Con una lunghezza di 28,43 m e un baglio di 7,3 m, questo superyacht esibisce volumi generosi, mantenendo leggerezza, classe e armonia. Custom Line Navetta 30 My Ayshe nasce dalla collaborazione fra il Comitato Strategico di Prodotto, che ha curato le linee esterne, e il

Dipartimento Engineering di Ferretti Group; l’architettura degli interni porta la firma dello studio ACPV Architects Antonio Citterio Patricia Viel, con la consulenza strategica del Custom Line Atelier per l’interior design e la maestria dell’architetto Filippo Salvetti per la progettazione degli esterni.

Gli spazi esterni di Custom Line Navetta 30 My Ayshe sono caratterizzati dallo sviluppo orizzontale delle linee che dalla carena estendono il dinamismo dello scafo verso prua, rendendo il profilo slanciato e dinamico. La presenza dei quattro ponti amplifica gli ambienti a bordo, predisposti per accogliere speciali momenti di convivialità e relax. Con le grandi vetrate a scafo e le ampie aree di poppa e prua, questo superyacht accoglie l’orizzonte con una vista panoramica che si apre in ogni direzione.

Interni ed esterni sono complementari e si intersecano in un continuum coerente e lineare, per massimizzare l’utilizzo e la funzionalità degli spazi. Il design dell’interior ha un’impronta classica, reinterpretata in chiave contemporanea con l’introduzione di dettagli in carbonio, rivestimenti con texture customizzate e laccature ricercate. Gli arredi sono stati realizzati secondo i desiderata dell’armatore e in collaborazione con i più rinomati brand di design: il mood è “sporty chic”, con l’aggiunta di materiali pregiati come il cuoio nabuk o il marmo Calacatta Gold.

L’accostamento di colori chiari e tenui con le predominanti tonalità del beige, avorio e crema, e le affascinanti sfumature del grigio, fa da esuberante contrappunto all’arancione degli arredi esterni che trasmette solarità agli spazi.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.