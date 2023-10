La Bentley Belonging Bentayga è la nuova ed esclusiva Bentayga Hybrid Alpine Green dipinta a mano che presenta diversi skyline di edifici famosi in tutto il mondo come New York, Londra, Parigi, Roma, Milano, Venezia, Tokyo e Hong Kong, ogni lato dell’auto rappresenta un continente diverso.

Bentley Belonging Bentayga: il video

L’opera d’arte è disegnata a memoria da Stephen Wiltshire, Membro dell’Ordine dell’Impero britannico, un artista architettonico britannico autistico, noto per la sua memoria fotografica che gli consente di disegnare un paesaggio dopo averlo visto solo una volta. Questa è la prima volta che una Bentley viene dipinta a mano in questo modo presso lo stabilimento di Crewe, grazie a con un processo unico sviluppato dal team Bespoke Paint del Bentley Excellence Center.

In questa opera vengono rappresentate diverse persone e nazionalità del mondo unite in un unico disegno. La Bentley Bentayga è la terza opera d’arte svelata dall’azienda per sottolineare il suo impegno a favore della diversità.

Stephen Wiltshire è nato a Londra da genitori dell’India occidentale. Da bambino era muto e, all’età di tre anni, gli fu diagnosticato l’autismo. Tuttavia, la sua famiglia e i suoi insegnanti si resero presto conto che, invece di usare le parole, Stephen comunicava attraverso il linguaggio del disegno. Ha iniziato con gli animali per poi passare agli autobus e infine agli edifici.

I suoi schizzi, che rappresentano paesaggi urbani estremamente dettagliati caratterizzati da un arguto tratto sottile, che gli sono valsi numerosi consensi di pubblico e critica a livello globale. Nel 2021, avendo riconosciuto l’importanza fondamentale di esperienze e prospettive diverse, Bentley Motors ha definito una strategia in cinque fasi incentrata su sensibilizzazione, reclutamento, successione, pianificazione, cultura e sviluppo per migliorare la diversità e l’Inclusione nella fabbrica dei sogni del marchio, con sede a Crewe.

Per celebrare il lancio della strategia, il team di Design di Bentley è stato invitato a creare un’opera d’arte per un’auto che celebrasse la diversità in tutte le sue forme. La Unifying Spur è stata creata dal designer Bentley Rich Morris, pittore e scultore, nel tempo libero. L’opera d’arte automobilistica di Morris, basata sui nove colori della bandiera del progresso, collega la parola “Love is Love” attraverso un’unica

linea che traccia volti, figure e forme danzanti, che rappresentano il potere unificante dell’umanità, indipendentemente dal credo o dalla sessualità.

Nel luglio 2020 è stata lanciata anche la Continental GT V8 Convertible di Bentley, ispirata all’arcobaleno, celebrando tre temi chiave per Bentley: l’orgoglio per la diversità dei suoi colleghi nella sede di Crewe e in tutto il mondo, nonché la speranza e gratitudine per quando l’azienda ha iniziato a crescere, emergendo dalla crisi del Covid-19.

Le immagini presenti in questo articolo sono concesse in licenza a H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED