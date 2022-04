ISA MY ARIA SF: varato il nuovo Gran Turismo da 45 metri

La cerimonia di varo del nuovo ISA GT 45.

ISA Yachts, brand di Palumbo Superyachts, ha varato il nuovo ISA MY ARIA SF, il Gran Turismo da 45 metri.

ISA MY ARIA SF è uno yacht dalle linee esterne decise e sportive, marcate da una prua a piombo, dagli archi laterali che congiungono i tre ponti (segno distintivo del cantiere da oltre 20 anni) e dall’hard-top a pinna che alleggerisce e ne slancia il profilo.

L’ufficio tecnico di Palumbo Superyachts è responsabile dell’architettura navale, il design esterno è ad opera di Team for Design – Enrico Gobbi mentre gli interni sono il risultato del lavoro di Luca Dini Design & Architecture. Il mare, la luce e l’aria sono i veri protagonisti di ogni ambiente, accompagnati da elementi tecnici, funzionali, minimali con un forte rimando al mondo delle auto, della velocità e ai colori primari.

ISA GT 45 dispone di scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio e può ospitare fino a 10 persone suddivise in 5 ampie cabine. Grazie ai due motori CAT C32 ACERT da 1318hp/970kW l’uno questa imbarcazione può raggiungere la velocità massima di 15.5 nodi.

Dedicato alla produzione di superyacht innovativi realizzati solo con materiali di qualità superiore, ISA Yachts è uno dei principali costruttori internazionali di superyacht e megayacht. Ogni superyacht ISA è progettato esclusivamente secondo le richieste dell’armatore ed è costruito utilizzando la più alta tecnologia, i materiali di migliore qualità ed i più pregiati arredi e finiture.

ISA GT 45 M/Y Aria SF verrà presentata in anteprima mondiale ai prossimi saloni nautici di Cannes e Monaco 2022.

