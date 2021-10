Auto elettriche sportive 2021: le 6 più estreme dell’anno

1 di 7: Auto elettriche sportive

Auto elettriche sportive ovvero tutte le supercar che potrebbero farci innamorare anche senza quel sound cattivissimo che ci è sempre piaciuto. Abbiamo visto le auto elettriche cittadine e le vetture elettriche long range in arrivo nei prossimi anni, cercando di includere modelli un po’ per tutte le fasce, per quanto possibile: ed effettivamente, siamo riusciti anche a includere modelli dal costo inferiore ai 25.000 euro.

Questo è già un segnale dell’ormai grande diffusione che possono avere le auto elettriche, non più così proibitive. L’altro indice che lo sviluppo di questa tipologia di vettura è maturo è la presenza di auto di lusso e sportive, ad alte prestazioni 100% elettriche, e non ibride come finora abbiamo visto in modelli come la BMW i8 o la Polestar 1. L’arrivo di queste hypercar a emissioni 0 è iniziato già in tempi molto recenti, e vedrà concretizzarsi nel corso di questo decennio.

Vediamo nelle prossime pagine le sei auto elettriche da sogno, velocissime ma ecologiche, che sono già arrivate o che arriveranno nel corso del 2021: