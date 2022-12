Pare che le Rivian R1T si ribaltino facilmente

Un proprietario di Rivian è rimasto davvero senza parole quando il suo pick up R1T si è ribaltato finendo su un fianco. Secondo l’automobilista, l’incidente è avvenuto su un terreno agricolo relativamente pianeggiante, e non stava nemmeno guidando in modo particolarmente “aggressivo”.

Il proprietario ha condiviso le immagini sul gruppo Facebook Rivian Automotive Fans, includendo diverse immagini del pick up danneggiato. Lo scopo era principalmente quello di avvertire gli altri che la Rivian R1T del possibile problema. No, non aveva alzato il gomito prima di mettersi a guidar e no, il ribaltamento non è stato fatto intenzionalmente per attirare l’attenzione.

L’incidente è avvenuto il giorno del Ringraziamento nella fattoria dei genitori. Dato che stava guidando in un campo aperto, non indossava la cintura di sicurezza. Secondo la sua descrizione l’R1T si è ribaltato sul lato del guidatore, poi sul tetto e infine si è fermato sul lato del passeggero.

Dalle foto possiamo comunque dire che il pick up elettrico abbia retto piuttosto bene al ribaltamento e fortunatamente non ci sono stati feriti gravi grazie agli airbag multipli che, a detta dell’automobilista, lo hanno tenuto all’interno del veicolo.

Dopo aver segnalato l’incidente a Rivian, la casa automobilistica ha inviato due ingegneri per indagare su quanto accaduto e per cercare di determinare le cause del ribaltamento.

Per quanto riguarda l’esemplare in questione, in questo momento è all’asta di Iaai, tutto ammaccato, come si vede nella foto qui sopra. Non c’è ancora la data ufficiale per le offerte, ed è possibile che un buon carrozziere possa ripristinare il veicolo al suo stato originale.

