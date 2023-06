Fiat dice finalmente addio al grigio ed è l’inizio di una nuova era per gli automobilisti



La Fiat ha preso una decisione storica: non produrrà più auto grigie. A partire dalla nuova Fiat 600e, la Casa del Lingotto proporrà i suoi modelli esclusivamente con tinte vivaci. Questa notizia è stata comunicata direttamente dall’amministratore delegato del marchio, Olivier François, che ha sottolineato: “L’Italia è la terra dei colori e la Fiat è il marchio dei colori”

Per annunciare questa svolta storica, considerando che il grigio è da lungo tempo una delle tinte più scelte dagli automobilisti di tutto il mondo, è stato realizzato un video simpatico. Un esemplare grigio della nuova Fiat 600e elettrica viene calato all’interno di una vasca di vernice arancione, in una piazza di Lerici.

La decisione di abbandonare le auto grigie è motivata dall’intento di esaltare l’importanza dei colori nella vita, rappresentando lo stile di vita italiano e riaffermando il valore della Nuova Dolce Vita del marchio, come si legge nel comunicato ufficiale diffuso dalla Casa automobilistica.

Il Lingotto ha sottolineato come il mare, il sole, la terra e il cielo d’Italia abbiano ispirato la creazione dei vari modelli, e la nuova strategia cromatica è stata concepita per conferire un tratto distintivo alle vetture del marchio. Da tempo, la Fiat ha scelto di denominare le diverse tonalità delle carrozzerie con nomi evocativi ispirati alla nostra penisola: Bianco Gelato, Arancio Sicilia, Arancio Paprika, Rosso Passione, Blu Dipinto di Blu, Blu Italia, Blu Venezia, Verde Rugiada, Verde Foresta, Rose Gold e Nero Cinema sono alcune delle opzioni disponibili per Panda, Nuova 500, 500 Hybrid, 500X e Tipo.

Fiat 600e: nata il 4 Luglio

L’appuntamento con la presentazione ufficiale della Fiat 600e elettrica è fissato per il 4 luglio, come confermato dal CEO Olivier François. L’intento di questa scelta è infrangere le regole e interrompere la produzione delle auto grigie, rafforzando ulteriormente il ruolo di leadership della Fiat come marchio della gioia, dei colori e dell’ottimismo.

François afferma che l’Italia è il Paese dei colori e, da ora in poi, sarà anche il Paese delle auto Fiat. La scelta di abbracciare i colori vivaci è un modo per ribadire i valori della Nuova Dolce Vita e l’identità italiana incarnata dal Marchio. Fiat desidera ispirare le persone a vivere con ottimismo e positività, e questa sarà una delle missioni della nuova Fiat 600e, l’auto elettrica dedicate alle famiglie.

