Come risolvere Waze bloccato su Android Auto e CarPlay

Diciamo subito che Waze è una delle nostre app di navigazione preferite da sempre, anche se ogni tanto pare abbia qualche problema, come il blocco su su Android Auto e CarPlay quando cerca un nuovo itinerario.

Ovviamente non succede sempre a tutti, ma a quanto pare sta diventando frequente, tanto da diventare oggetto di discussione sul forum ufficiale di Waze. Pare che ci sia un bug che causa un forte ritardo sia su Android Auto sia su Apple CarPlay quando viene chiesto all’app di offrire una navigazione passo-passo. Il ritardo è talmente lungo da far sembra che che Waze sia bloccato.

Ad oggi non ci risulta sia stata scoperta alcuna soluzione e gli aggiornamenti più recenti non sembrano apportare alcun miglioramento.

Come risolvere il problema

Secondo diversi utenti c’è un trucco per Waze bloccato: basta passare passare a un’altra app di navigazione. Pare che Google Maps, ad esempio, sembri funzionare bene, senza alcun ritardo su Android Auto e CarPlay. E’ proprio per questo motivo che i più ritengono che il “colpevole” sia proprio Waze, dato che nessun’altra app di navigazione sembra presentare problemi simili.

Per il momento non si sa se il team di Waze stia lavorando a una soluzione o se l’azienda stia ancora cercando di capire cosa c’è che non va, eppure il bug sta lentamente aumentando, sia su Android Auto sia su CarPlay.

