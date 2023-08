Tesla Model S: prezzi e caratteristiche della supercar elettrica

La Tesla Model S è la prima creatura di Elon Musk: una coupé elettrica di grandi dimensioni e a 4 porte, con un alto livello di tecnologia e prestazioni che spaziano tra i 670 Cv della versione tradizionale e i 1020 Cv della Tesla Model S Plaid, una delle auto elettriche più veloci sul mercato. Ecco le prestazioni, l’autonomia, i prezzi e le dotazioni della Model S.

Tesla Model S: motori e prestazioni

Lunga quasi 5 metri, la Model S si distingue per una linea filante, che rispecchia i crismi delle coupé. All’interno, grande attenzione alla tecnologia, con il sistema multimediale che ha introdotto lo stile “tablet” seguito oggi da altri Costruttori.

La Tesla Model S è dotata di motori elettrici di grande potenza. Le versioni attualmente sul mercato sono tutte Model S 4WD, ovvero vantano la trazione integrale grazie alla presenza di due motori, uno davanti e uno dietro. Ancora più performante è la Model S Plaid, che conta su tre motori e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2,1 secondi.

Batteria e autonomia

La batteria da 100 kWh rende la Model S una delle auto elettriche con maggiore autonomia, precisamente 634 km per la versione Dual Motor Palladium e 600 km per la Model S Plaid. Per ricaricare, con le colonnine fast, bastano 15 minuti per recuperare 300 km di energia elettrica.

Le dotazioni

Come detto, l’ammiraglia del marchio americano presta particolare attenzione alla tecnologia. E lo dimostrano le principali dotazioni:

Basic Autopilot,

Avviso del cambio di corsia,

Controllo elettronico della stabilità e della trazione,

Frenata automatica d’emergenza,

Monitoraggio angolo cieco,

Bluetooth,

Connessione dati,

Controllo automatico della velocità,

Navigatore satellitare,

Telecamera posteriore.

I prezzi della Tesla Model S

Un capitolo a parte meritano i prezzi della Model S, che partono dai 109.470 euro della 100 kWh Palladium per arrivare a 134.470 euro della 100 kWh Model S Plaid.

