Le auto elettriche con più autonomia nel 2024

Tutte le auto elettriche con autonomia superiore ai 550 km disponibili all’acquisto nel 2024 per chi vuole viaggiare a batteria

Crescono le auto elettriche in Europa, che secondo gli ultimi dati fanno meglio anche delle diesel, e cresce la loro autonomia. Oggi infatti la media supera i 450 km, quando solo 4 anni fa era meno di 300, e grazie all’evoluzione tecnologica e allo sviluppo di batterie più efficienti, sono valori destinati a crescere.

L’autonomia è del resto uno dei fattori principali nell’acquisto di un’auto elettrica, insieme alla velocità con cui si ricarica: vediamo quindi le auto elettriche con più autonomia del 2024. Data la quantità di modelli, nella lista saranno presenti solo vetture con autonomia superiore ai 550 km.

Volvo EX90 – fino a 580 km

L’ultima nata in casa Volvo è il SUV elettrico 7 posti Volvo EX90, erede della XC90 con cui inizialmente condividerà il titolo di ammiraglia, e campionessa di sicurezza e guida autonoma.

Sarà disponibile in Italia entro giugno 2024, ma è già ordinabile sul sito nelle versioni più accessoriate a partire da 104.000 €. Ha una potenza massima di 380 kW o 516 CV nella versione Twin Motor Performance, uniti a una batteria da 111 kWh per 580 km di autonomia su ciclo WLTP. Inoltre, è la prima Volvo con ricarica ultra-rapida.

BMW i4 – fino a 590 km

Nella rosa delle auto elettriche con autonomia maggiore entra di diritto anche la BMW i4, prima berlina elettrica del marchio bavarese che condivide l’estetica con la Serie 4 Gran Coupé.

Un’auto filante che ripropone il tipico “piacere di guidare” del costruttore tedesco in chiave ecologica, grazie a prestazioni da vera sportiva: la versione più tranquilla è la eDrive 40 con motore singolo da 340 CV posteriore e con autonomia di 590 km. Esiste anche la più sportiva M50, con due motori elettrici per un totale di 544 CV e autonomia leggermente ridotta a 520 km.

Audi Q8 e-tron – fino a 600 km

Audi Q8 e-tron è l’alternativa elettrica al SUV Coupé Q8.

Con l’ultimo aggiornamento, l’autonomia arriva a 600 km su ciclo WLTP, uniti ai 503 CV di potenza massima e 973 N/m di coppia.

Lotus Eletre – fino a 600 km

Da quest’anno è disponibile il primo SUV di Lotus, frutto della sua acquisizione da parte di Geely, che noi abbiamo già conosciuto in anteprima a Milano.

Parente della Volvo EX90 e della Polestar 3, Lotus Eletre promette altissime prestazioni (la più potente avrà oltre 900 CV). Per ora è ordinabile la comunque emozionante versione da 600 CV con batteria da 100 kWh, per un’autonomia di 600 km.

Ford Mustang Mach-E – fino a 610 km

Da noi provata nella sua configurazione AWD, la Ford Mustang Mach-E è la reinterpretazione moderna, SUV e a batterie dell’icona americana.

Disponibile in diverse motorizzazioni, fino alla potentissima Mach-E GT, nella versione Long Range a trazione posteriore con pacco batterie da 99 kWh dichiara un’autonomia di 610 km, sempre con grandi prestazioni dato il motore da 294 CV.

Polestar 4 – fino a 600 km

Attesa novità del marchio svedese è la Polestar 4, l’elettrica più potente della sua gamma: arriva infatti a 544 CV. Oltre alla potenza, ha una forma particolare e filante, ed è la prima auto con lunotto interamente digitale.

Quela che va più lontano è quella però con motore singolo da 272 CV, che promette fino a 600 km di autonomia.

Polestar 3 – fino a 610 km

Il terzo modello elettrico dell’ex scuderia Volvo è il SUV Polestar 3, disponibile da inizio 2024 a causa di alcuni ritardi.

Spazioso e con una forma particolare e aerodinamica, nonostante le dimensioni non rinuncia né alla sicurezza, grazie al Lidar, ne alle prestazioni. Attualmente è infatti disponibile solo con due motori elettrici e taglio di batteria da 111 kWh che, nella versione standard arriva fino a 610 km di autonomia, e a 560 se si sceglie il Performance Pack.

Hyundai Ioniq 6 – fino a 614 km

Il 2023 è l’anno del secondo modello della gamma Ioniq, la Hyundai Ioniq 6 con la quale noi ci siamo persi tra i noccioli delle Langhe.

Una streamliner elettrica, elegante da vedere, molto maneggevole ma soprattutto spaziosa, con potenza massima fino a 325 CV e batteria da 77,4 kWh che, qui, complice la forma più aerodinamica, ha un’autonomia fino a 614 km.

BMW i7 – fino a 615 km

Novità anche la BMW i7, ammiraglia elettrica del marchio bavarese insieme alla nuova Serie 7, con cui condivide la base e parte del design.

La i7 è una berlinona imponente e di grande lusso, con due motori elettrici (uno per asse) per 544 CV di potenza e batteria da 101,7 kWh che promettono un’autonomia fino a 615 km su ciclo WLTP.

Renault Scenic E-Tech – fino a 625 km

Tra le finaliste al Car Of The Year 2024, la Scenic ritorna SUV ed elettrica, il modello a batterie di Renault che viaggia più lontano.

Con potenza fino a 220 CV e accumulatore da 87 kWh, ha un’autonomia promessa fino a 625 km e una potenza di ricarica fino a 150 kW, che la inseriscono di diritto tra le elettriche più interessanti di quest’anno.

BMW iX – fino a 630 km

BMW iX è l’ammiraglia SUV elettrica del marchio bavarese, un’auto imponente per forme e design e tanta tecnologia.

Disponibile in diverse varianti, quella che viaggia di più ha una batteria da 111 kWh che promette fino a 630 km di autonomia con singola carica.

Lotus Emeya – fino a 650 km

Entra di diritto anche la Lotus Emeya, prima berlina del marchio inglese e secondo modello lifestyle dopo Eletre.

Dal SUV eredita sia il comparto propulsore, sia la batteria da oltre 100 kWh, ma grazie al peso ridotto e alla migliore aerodinamica, viaggia più lontano. Nella versione di mezzo, con 2 motori elettrici da 613 CV, l’autonomia è di 650 km.

Tesla Model S – fino a 652 km

La berlina ammiraglia del marchio californiano è la Tesla Model S, che nonostante gli anni sulle spalle è ancora un’elettrica validissima e con una grande capacità in termini di batteria.

Nella versione Dual Motor, infatti, promette fino a 634 km su ciclo WLTP, grazie alla batteria da 100 kWh. Interessante anche la Plaid, che arriva a 1000 CV di potenza e scatta da 0 a 100 in 2,1 secondi, con autonomia di 637 km.

Polestar 2 – fino a 654 km

La Polestar 2 si aggiorna e, oltre a cambiare il frontale e introdurre nuovi colori e nuovi design per i cerchi, porta con sé anche una nuova batteria.

Il nuovo accumulatore CATL ha capacità di 82 kWh, che porta l’autonomia a 654 km in versione Long Range a motore singolo.

Mercedes EQE – fino a 662 km

Tra le auto elettriche con più autonomia anche la Mercedes EQE, berlina di lusso tedesca potente tanto nelle prestazioni quanto nella ricarica, con uno 0-80% in 32 minuti.

L’autonomia massima è di 662 km, dati dalla batteria da ben 90 kWh e dalla forma molto aerodinamica che, insieme al peso ridotto, è tra i vantaggi delle berline rispetto ai SUV.

Nuova Tesla Model 3 – fino a 678 km

L’aggiornamento della best seller californiana è stato sia estetico che tecnico: la nuova Model 3 infatti raggiunge un’autonomia mai vista prima sulla vettura.

In versione Long Range, con due motori elettrici e batteria più capiente la cui capacità non viene mai dichiarata, arriva a ben 678 km di autonomia con cerchi da 18.

Peugeot 3008 – fino a 700 km

La nuova generazione del SUV francese nasce prima di tutto elettrica, primo modello su piattaforma STLA medium di Stellantis.

Con potenza fino a 326 CV, quella da tenere d’occhio è la Long Range da 231 CV con batteria da 98 kWh che promette fino a 700 km di autonomia.

Volkswagen ID.7 – fino a 700 km

La regina delle elettriche di Wolfsburg è lei, la nuova Volkswagen ID.7, appena presentata a Shanghai e disponibile dalla fine del 2023.

Pur essendo basata sempre sulla piattaforma MEB, come le altre, e pur avendo sempre la batteria 77 kWh, l’ottimizzazione software e l’aerodinamica della berlina, oltre al peso contenuto, le permettono di arrivare a un’autonomia di 700 km.

Mercedes EQS – fino a 780 km

L’ammiraglia elettrica del marchio della Stella raggiunge i 780 km di autonomia nella configurazione con batteria più grande.

È stata prima berlina introdotta nella gamma EQ, la nuova famiglia elettrica di Mercedes, con una linea filante e morbida, come vuole la tradizione di Stoccarda. Rappresenta l’ammiraglia elettrica del marchio.

Lucid Air – fino a 836 km

Lucid Air è la berlina di lusso californiana, nata per competere con Tesla Model S, che oggi detiene il titolo di elettrica che viaggia più lontano.

Con un design sobrio ed elegante, e motori fino a 1.111 CV per la Dream Edition, la Lucid Air è anche l’auto elettrica con l’autonomia più grande attualmente sul mercato: in una delle sue configurazioni, la Dream Edition con motore da 933 CV, dichiara infatti 836 km, il dato più alto finora visto in grado anche di battere la Mercedes EQS.

Copyright Image: Sinergon LTD