MG4 2023: l’elettrica compatta da 30.000 euro

MG4 elettrica 2023 è la nuova media compatta del marchio britannico di proprietà della cinese Saic: un po’ berlina e un po’ crossover, si distingue per le dimensioni contenute, gli interni spaziosi e il prezzo da poco più di 30.000 euro che la inquadra come abbordabile all’interno della categoria delle zero emissioni.

Come sulla ZS EV, la Casa non trascura le prestazioni, ma punta soprattutto sulla praticità per distinguersi in un mercato sempre più competitivo. Ecco le sue caratteristiche.

Gli esterni e gli interni della MG4

Al momento del lancio, le linee della MG4 erano già note per merito dell’omologa MG Mulan, presentata sul mercato cinese: berlina con dettagli da crossover, basata sulla piattaforma MSP, è caratterizzata da dimensioni compatte, 4,2 metri di lunghezza, 1,8 metri di larghezza e 1,5 metri di altezza.

Non male il bagagliaio: 363 litri, che diventano 1.177 litri con i sedili posteriori abbattuti. Gli interni adottano uno stile minimal, dominati dall’ampio touchscreen dell’infotainment da 10,1 pollici al centro della plancia. Particolare il volante, dalle forme appiattite sopra e sotto.

I motori elettrici

MG4 2023 è caratterizzata da due versioni, una con motore da 170 Cv e pacco batterie da 51 kWh, l’altra con motore da 204 Cv e pacco batterie da 64 kWh. La coppia è, per entrambe, di 250 Nm, mentre la velocità massima di 160 km/h.

L’autonomia con la batteria meno capiente è di 350 km, mentre con quella più grande varia da 435 km a 450 km a seconda degli allestimenti. Questi ultimi sono tre: Standard, Comfort, Luxury. Con la ricarica rapida, è possibile passare dal 10% all’80% di autonomia in 40 minuti.

I prezzi della MG4 2023

I prezzi della MG4 si differenziamo a seconda delle versioni. MG4 Standard con motore da 170 Cv e batteria da 51 kWh parte da 30.790 euro, mentre MG4 Comfort con motore da 204 Cv e batteria da 64 kWh, parte da 34.790 euro. MG4 Luxury, il top di gamma, caratterizzato da potenza e accumulatori identici a quelli della Comfort, parte infine da 36.790 euro.

Le dotazioni

La Casa britannica di proprietà cinese punta su un ricco equipaggiamento. Tra le varie dotazioni di serie spiccano:

Strumentazione digitale da 7”,

da 7”, Display infotainment da 10.1”,

da 10.1”, Fari a Led automatici,

automatici, MG Pilot con Adaptive Cruise Control, Traffic Jam Assist e mantenimento di corsia.

La versione Comfort aggiunge:

Cerchi in lega da 17 pollici,

da 17 pollici, Finestrini posteriori oscurati ,

, Volante in pelle.

Sulla versione Luxury, infine, ci sono anche:

Sedile del conducente elettrico con regolazione a 6 vie,

con regolazione a 6 vie, Ricarica della batteria con preriscaldamento,

con preriscaldamento, Ricarica Wireless dello smartphone ,

, Camera 360 gradi.

